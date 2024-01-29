Слоеные пирожки с ветчиной, сыром и помидорами: простой рецепт очень вкусной закуски

Пирожки из слоеного теста идеально подходят для пикников и перекусов на работе. Сочетание ветчины, сыра и помидоров вкупе со слоеным тестом обеспечит удовольствие от каждого укуса.

Ароматные слоеные пирожки с ветчиной, сыром и помидорами — это отличное блюдо для быстрого перекуса или уютного семейного ужина. Они легко готовятся и обязательно понравятся всем любителям вкусной и сытной выпечки, пишет Smak.

Ингредиенты:

готовое слоеное тесто — 500 г;

ветчина — 200 г;

твердый сыр — 150 г;

помидоры — 2 штуки;

яйцо куриное (для смазывания) — 1 штука;

орегано или другие травы — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

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Приготовление:

Шаг 1. Разморозьте слоеное тесто в соответствии с инструкцией на упаковке.

Шаг 2. Нарежьте ветчину и помидоры тонкими ломтиками, сыр нарежьте на тонкие пластины или натрите на крупной терке.

Шаг 3. Раскатайте тесто и нарежьте на прямоугольники или квадраты.

Шаг 4. На каждый кусочек теста выложите ветчину, помидоры и сыр. Посыпьте специями, солью и перцем по вкусу.

Шаг 5. Аккуратно сверните тесто с начинкой, чтобы получились пирожки.

Шаг 6. Взбейте яйцо и смажьте им пирожки.

Шаг 7. Выложите пирожки на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Шаг 8. Выпекайте в предварительно разогретой до 200°C духовке в течение 15-20 минут до золотистого цвета.

Подавайте готовые слоеные пирожки с ветчиной, сыром и помидорами горячими. Они станут отличным дополнением к вашему обеду или ужину.

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