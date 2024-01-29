Запеченное филе индейки с апельсинами: рецепт праздничного блюда

Запеченное филе индейки с апельсинами отлично сочетается с легкими овощными гарнирами или салатами.

Запеченное филе индейки с апельсинами — это изысканное и легкое блюдо, которое прекрасно подходит для праздничного стола. Сочетание нежного мяса индейки с кисло-сладким вкусом апельсинов создает уникальное гастрономическое удовольствие, сообщают Факты.

Ингредиенты:

филе индейки — 800 г;

апельсины — 2 штуки;

мед — 2 столовые ложки;

горчица — 1 столовая ложка;

соевый соус — 2 столовые ложки;

чеснок — 2 зубчика;

розмарин — по вкусу;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

соль, перец — по вкусу.

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Приготовление:

Шаг 1. Предварительно разогрейте духовку до 180°C. Филе индейки промойте, обсушите и натрите солью и перцем.

Шаг 2. В миске смешайте мед, горчицу, соевый соус, измельченный чеснок и оливковое масло.

Шаг 3. Апельсины нарежьте кружочками. В форму для запекания выложите слой апельсинов, сверху положите филе индейки.

Шаг 4. Смажьте филе приготовленным соусом. Добавьте сверху веточки розмарина.

Шаг 5. Запекайте индейку в духовке около 40-50 минут до золотистой корочки. Периодически поливайте мясо выделившимся соком.

Шаг 6. Готовое блюдо можно украсить свежей зеленью и подать на стол.

Это блюдо не только порадует вас своим великолепным вкусом, но и станет украшением любого праздничного застолья.

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