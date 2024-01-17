Секреты молодости: 5 ежедневных привычек, которые продлят вашу жизнь

Наверняка каждый мечтает о том, чтобы дожить до глубокой старости, сохранив здоровье и остроту ума. Исследователи долголетия поделились ключевыми моделями поведения, которые могут увеличить продолжительность вашей жизни.

Сохранение здоровья и когнитивных функций с возрастом– основная цель большинства людей. Существует группа людей, известная как "суперстарцы", которой удается добиться этого на протяжении всей жизни и даже в более поздние годы. Термин SuperAgers был создан исследователями из Северо-Западного университета, которые определяют его как "взрослых людей старше 80 лет, обладающих объемом памяти людей, которые как минимум на три десятилетия моложе". Эксперты подчеркивают, что суперэйджеры – это не то же самое, что долгожители, главное их отличие заключается в мозге. Исследования показывают , что мозг суперэйджеров напоминает мозг гораздо более молодых людей. Об этом пишет Нuffpost.

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Тамар Гефен , доцент Месуламского центра когнитивной неврологии и болезни Альцгеймера при Медицинской школе Файнберга, отметила, что "нет особого трюка, чтобы стать суперпожилым человеком — по крайней мере, пока". "Как и большинство возрастных траекторий или условий жизни, это сочетание биологии, окружающей среды и личной активности", — сказала она.

Однако, по мнению доцента кафедры геронтологии Университета Южной Калифорнии Дженнифер Эйлшир , некоторые супервозрастные люди могут обладать определенными качествами.

"Мы думаем о суперпожилых людях… как о людях, достигших 85-летнего возраста, то есть их продолжительность жизни превышает типичную или среднюю продолжительность жизни для… их окружения", — сказала Эйлшир. "Для нас SuperAger — это не просто долгожитель. Это также тот, кто поддерживает довольно высокий уровень физического, когнитивного, психологического и социального благополучия".

Исследователи подчеркивают, что не существует прямого пути к тому, чтобы стать SuperAger. При этом есть некоторые положительные привычки, которые вы можете перенять у них, чтобы улучшить свои когнитивные и физические функции.

Регулярно двигайтесь

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"Многие исследования показывают, что ежедневные движения тела связаны как с долголетием, так и со здоровым старением", — говорит Эйлшир. "Однако я не использую слово "упражнения", потому что думаю, что у всех нас есть коннотация с упражнениями, такими как посещение тренажерного зала, бег или что-то в этом роде. Но это могут быть просто занятия, такие как садоводство, рукоделие или работа по дому".

Даже ходьба считается движением, и Эйлшир добавляет, что для людей SuperAger важно избегать малоподвижного образа жизни.

"Нам всем немного сложно избежать сидячего образа жизни — большинство из нас работают за компьютером", — сказала она. "Но они очень физически активны и занимаются этим всю свою жизнь".

Больше общайтесь

По словам Эйлшир, люди, которые хорошо стареют, регулярно общаются, проводят время с друзьями, семьей, занимаются волонтерством, работают и поддерживают социальные связи с коллегами.

Исследования показывают, что люди с сильными социальными связями живут дольше и имеют лучшее когнитивное и физическое здоровье.

Контролируйте стресс

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Жизнь современного человека полна стресса, но поддержание остроты ума и тела означает снижение ненужного стресса любой ценой.

"Некоторые супервозрастные люди в основном говорили: "Я не вмешивался в драмы других людей и старался не сильно злиться и не подвергаться сильному стрессу", — отмечает Эйлшир. "Я нахожу поразительным то, что они, по крайней мере, избегали стресса настолько, насколько могли — они не создавали себе стресс".

Стимулируйте работу мозга

По словам Эйлшир, когнитивная стимуляция важна и для здорового старения, и есть много способов активировать работу мозга даже в возрасте.

"Вы никогда не будете слишком стары, чтобы выучить новый язык, освоить новый способ игры на инструменте или сделать что-то, что действительно бросает вам вызов когнитивно или умственно", — сказала она.

Однако важно делать это в удовольствие, если какое-то задание, например разгадывание кроссворда, вызывает панику, стоит это отложить.

Делайте то, что приносит вам счастье

Основываясь на опубликованной научной литературе, а также на людях SuperAgers, Эйлшир резюмировала, что эти здоровые пожилые люди — это "люди, которые делают то, что заставляет их чувствовать себя счастливыми и удовлетворенными".

Гефен также отметил, что: "В зависимости от того, есть ли у человека такая роскошь, одна из рекомендаций — заниматься деятельностью, которая увлекательна, доставляет удовольствие, мотивирует и не вызывает стресса".

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