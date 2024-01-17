Салат с руколой, семгой, фетой и апельсином: рецепт полезного и витаминного блюда

Слегка соленая рыба и солоноватый сыр фета в салате, не требуют добавления соли в чистом виде, а легкая кислинка от сока лимона в сочетании с апельсином — это просто взрыв вкусов.

Салат с руколой, семгой, апельсином и сыром фета является идеальным сочетанием вкуса. Он прекрасно подойдет для легкого обеда или ужина, а также станет отличным дополнением к праздничному столу, сообщает "Просто рецепты".

Ингредиенты:

рукола — 100 г;

семга (лучше слабосоленая) — 150 г;

апельсин — 1 штука;

сыр фета — 100 г;

оливковое масло — 3 столовые ложки;

лимонный сок — 1 столовая ложка;

мед — 1 чайная ложка;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

кедровые орешки (по желанию) — для украшения.

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Приготовление:

Шаг 1. Руколу тщательно промойте и обсушите.

Шаг 2. Семгу нарежьте тонкими ломтиками.

Шаг 3. Апельсин очистите от кожуры и белой пленки, нарежьте дольками или кружочками.

Шаг 4. Сыр фета нарежьте кубиками или разомните вилкой.

Шаг 5. В небольшой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок и мед. Добавьте соль и перец по вкусу.

Шаг 6. На большом блюде выложите руколу, сверху распределите семгу, апельсин и сыр фета.

Шаг 7. Полейте салат приготовленной заправкой.

Шаг 8. По желанию украсьте салат кедровыми орешками.

Салат с руколой, семгой, апельсином и сыром фета готов к подаче. Это блюдо не только порадует вас своим неповторимым вкусом, но и станет украшением вашего стола.

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