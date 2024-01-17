Невозможно устоять: секреты идеального тарта с грушей и камамбером

Это легкий и быстрый пирог. Всего полчаса — и ароматное чудо готово к подаче. Приготовьте и почувствуйте истинный вкус Франции.

Открытый пирог с грушей и сыром камамбер – это кулинарная жемчужина французской кухни. Уникальное сочетание хрустящего слоеного теста, сладкой груши и нежного сыра камамбер делает его вкус очень ярким и насыщенным. А тимьян, мед и грецкие орехи добавляют пикантные нотки этому восхитительному тарту. Рецептом этого французского пирога поделился сайт "ЯБ Поїла".

Ингредиенты:

тесто слоеное бездрожжевое – 300 г;

груша – 1 шт;

сыр камамбер – 180 г;

грецкие орехи – 20 г;

яйцо куриное – 1 шт;

сушеный тимьян – 1 щепотка;

мед – 1 ст. л.

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Приготовление

Шаг 1

Выберите сочную и сладкую грушу. Разрежьте ее пополам, удалите семена и нарежьте тонкими ломтиками.

Шаг 2

Грецкие орехи измельчите не слишком мелко.

Шаг 3

Нарежьте сыр камамбер тонкими длинными ломтиками.

Шаг 4

Используйте готовое слоеное тесто или приготовьте самостоятельно. Раскатайте его на пергаменте, слегка посыпанном мукой, до средней толщины. На тесте сделайте надрезы по кругу, не доходя до краев.

Шаг 5

Чередуйте слои груш и камамбера на тесте.

Шаг 6

Посыпьте тарт тимьяном.

Шаг 7

Добавьте измельченные грецкие орехи.

Шаг 8

Смажьте края тарта взбитым яйцом.

Шаг 9

Выпекайте в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 20-30 минут, пока пирог не подрумянится.

Шаг 10

Готовый пирог полейте медом.

Тарт с грушей и камамбером идеально подходит как для праздничного, так и для повседневного стола. Подавайте его горячим и наслаждайтесь каждым кусочком!

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