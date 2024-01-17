Как стать супергероем на кухне: приготовьте легендарный венгерский паприкаш (видео)

Традиционный венгерский паприкаш, который готовят из говядины и паприки, перевернет ваше представление о вкусном мясе. Это блюдо готовится очень легко и станет одним из ваших фаворитов этой зимой.

Паприкаш из говядины — это классическое блюдо венгерской кухни. Основа его – соус из паприки, придающий блюду яркий цвет и утонченный вкус, а медленное тушение делает мясо невероятно мягким и сочным. Подавайте его с картофельным пюре или макаронами, чтобы создать идеальный ужин для холодных вечеров. Рецептом традиционного паприкаша из говядины поделился канал "SMACHNO Простые Рецепты".

Ингредиенты:

мясо (говядина) — 500 г;

репчатый лук — 1 шт;

чеснок — 2 зубчика;

порошок сладкой паприки — 1 столовая ложка (с небольшой горкой);

пшеничная мука — 1 столовая ложка;

сметана — 2 столовые ложки;

подсолнечное рафинированное масло — 3-4 столовые ложки;

вода — 150 мл;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

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Приготовление

Шаг 1

Порежьте репчатый лук кубиками. Измельчите чеснок.

Шаг 2

На сковороде с толстым дном или в сотейнике разогрейте подсолнечное масло. Обжарьте порезанный лук до прозрачности, около 3-4 минут, помешивая.

Шаг 3

Добавьте измельченный чеснок и порошок сладкой паприки. Жарьте 1 минуту, постоянно помешивая.

Шаг 4

Добавьте пшеничную муку. Жарьте 1 минуту, постоянно помешивая.

Шаг 5

Добавьте нарезанное мясо. Жарьте 4-5 минут, постоянно и тщательно помешивая.

Шаг 6

Добавьте воду. Перемешайте. Посолите, поперчите по вкусу. Доведите до кипения.

Шаг 7

Накройте сковороду крышкой, убавьте огонь до минимального и тушите мясо 45 минут до мягкости.

Шаг 8

Добавьте сметану, перемешайте и тушите еще 1-2 минуты.

Паприкаш из говядины готов. Подавайте с картофельным пюре, макаронами или кашей.

Венгерский паприкаш из говядины

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