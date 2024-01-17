Что есть в "эти дни": 8 продуктов, которые помогут облегчить боль во время месячных

Если каждый месяц вы на несколько дней выпадаете из жизни из-за менструальных болей, вам важно знать, как предотвратить подобное состояние с помощью привычных продуктов питания.

Менструальные боли — это всегда не самое приятное состояние, а зимой оно еще больше усугубляется. Критические дни никогда не приходят одни. Вместе с ними приходят перепады настроения, раздражительность, болезненные спазмы и боль в пояснице. Немного смягчить и облегчить неприятные симптомы можно с помощью определенных продуктов питания. Об этом пишет ОnlyMyHealth.

Имбирь

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Противовоспалительные свойства имбиря будут очень полезны для женщин в этот период. Он помогает уменьшить менструальные спазмы и расслабляет мышцы. Имбирь также полезен женщинам, которые испытывают тошноту во время менструации. Употребление имбиря поможет уменьшить проявления тошноты.

Куркума

Куркума обладает огромной пользой для здоровья, куркумин – биоактивное соединение куркумы, также помогает облегчить боль при менструации. Кроме того, куркума содержит противовоспалительные компоненты, которые облегчают судороги.

Миндаль

Миндаль богат витамином Е и является антиоксидантом, который помогает уменьшить менструальную боль. Согласно исследованию Национального института здравоохранения США, "витамин Е замедляет высвобождение арахидоновой кислоты и ее превращение в простагландины благодаря своим антиоксидантным свойствам".

Яйца

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Яйца являются источником витаминов, содержащих витамины B6, D и E, и помогают не только при менструальных спазмах, но и при многих других симптомах ПМС. Яйца также содержат кальций и являются богатым источником белка.

Киноа

Киноа богата белком и клетчаткой, а клетчатка, как известно, облегчает пищеварение и сглаживает движения кишечника, что в некоторой степени уменьшает вздутие живота и боль в животе.

Травяной чай

Травы обладают противовоспалительными свойствами, которые помогают облегчить боль, говорится в исследовании ScienceDirect. Травяной чай из семян фенхеля, корицы и имбиря поможет вам уменьшить боль во время критических дней.

Темный шоколад

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Темный шоколад богат магнием, который помогает уменьшить менструальные боли. Согласно исследованию Национального института здравоохранения США, магний уменьшает болезненность груди, дискомфорт в животе, облегчает вздутие живота, мышечные боли, боли в пояснице и головную боль. Мало того, он лечит прыщи, жирную кожу, а также беспокойство, бессонницу и гнев. Пища, богатая магнием, определенно должна быть в вашем рационе перед критическими днями.

Орехи

Грецкие орехи и арахис богаты магнием и жирными кислотами омега-3. Магний, как упоминалось выше, помогает уменьшить боль, а жирные кислоты омега-3 содержат противовоспалительные элементы, которые помогают снять спазм и облегчить состояние.

Включите все эти богатые питательными веществами продукты в свой рацион во время менструации и начните новый цикл без боли. Они не только облегчат боль, но и повысят уровень энергии, что позволит вам быть активной и энергичной даже в "эти дни".

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