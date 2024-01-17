Что есть в "эти дни": 8 продуктов, которые помогут облегчить боль во время месячных
Если каждый месяц вы на несколько дней выпадаете из жизни из-за менструальных болей, вам важно знать, как предотвратить подобное состояние с помощью привычных продуктов питания.
Менструальные боли — это всегда не самое приятное состояние, а зимой оно еще больше усугубляется. Критические дни никогда не приходят одни. Вместе с ними приходят перепады настроения, раздражительность, болезненные спазмы и боль в пояснице. Немного смягчить и облегчить неприятные симптомы можно с помощью определенных продуктов питания. Об этом пишет ОnlyMyHealth.
Имбирь
Противовоспалительные свойства имбиря будут очень полезны для женщин в этот период. Он помогает уменьшить менструальные спазмы и расслабляет мышцы. Имбирь также полезен женщинам, которые испытывают тошноту во время менструации. Употребление имбиря поможет уменьшить проявления тошноты.
Куркума
Куркума обладает огромной пользой для здоровья, куркумин – биоактивное соединение куркумы, также помогает облегчить боль при менструации. Кроме того, куркума содержит противовоспалительные компоненты, которые облегчают судороги.
Миндаль
Миндаль богат витамином Е и является антиоксидантом, который помогает уменьшить менструальную боль. Согласно исследованию Национального института здравоохранения США, "витамин Е замедляет высвобождение арахидоновой кислоты и ее превращение в простагландины благодаря своим антиоксидантным свойствам".
Яйца
Яйца являются источником витаминов, содержащих витамины B6, D и E, и помогают не только при менструальных спазмах, но и при многих других симптомах ПМС. Яйца также содержат кальций и являются богатым источником белка.
Киноа
Киноа богата белком и клетчаткой, а клетчатка, как известно, облегчает пищеварение и сглаживает движения кишечника, что в некоторой степени уменьшает вздутие живота и боль в животе.
Травяной чай
Травы обладают противовоспалительными свойствами, которые помогают облегчить боль, говорится в исследовании ScienceDirect. Травяной чай из семян фенхеля, корицы и имбиря поможет вам уменьшить боль во время критических дней.
Темный шоколад
Темный шоколад богат магнием, который помогает уменьшить менструальные боли. Согласно исследованию Национального института здравоохранения США, магний уменьшает болезненность груди, дискомфорт в животе, облегчает вздутие живота, мышечные боли, боли в пояснице и головную боль. Мало того, он лечит прыщи, жирную кожу, а также беспокойство, бессонницу и гнев. Пища, богатая магнием, определенно должна быть в вашем рационе перед критическими днями.
Орехи
Грецкие орехи и арахис богаты магнием и жирными кислотами омега-3. Магний, как упоминалось выше, помогает уменьшить боль, а жирные кислоты омега-3 содержат противовоспалительные элементы, которые помогают снять спазм и облегчить состояние.
Включите все эти богатые питательными веществами продукты в свой рацион во время менструации и начните новый цикл без боли. Они не только облегчат боль, но и повысят уровень энергии, что позволит вам быть активной и энергичной даже в "эти дни".
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