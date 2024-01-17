Ароматное шоколадное печенье: простой рецепт домашней выпечки

Шоколадное печенье получается очень нежным, просто тает во рту. Его можно брать с собой на перекус.

Шоколадное печенье — это великолепный десерт, который подойдет для уютного чаепития. Оно отлично сочетается с молоком или утренним кофе. Простое в приготовлении и невероятно вкусное, такое печенье станет любимым лакомством как у взрослых, так и у детей, сообщает Nur.

Ингредиенты:

мука пшеничная — 300 г;

какао-порошок — 50 г;

сахар — 150 г;

сливочное масло — 200 г;

яйцо куриное — 1 штука;

разрыхлитель теста — 1 чайная ложка;

ванильный сахар — 1 пакетик;

щепотка соли.

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Приготовление:

Шаг 1. Сливочное масло растопите и остудите до комнатной температуры.

Шаг 2. В глубокой миске смешайте муку, какао, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель и соль.

Шаг 3. Вбейте яйцо и добавьте остывшее сливочное масло. Тщательно перемешайте до получения однородного теста.

Шаг 4. Из теста сформируйте шарики, размером с грецкий орех, и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Шаг 5. Оставьте небольшое расстояние между шариками, так как печенье немного увеличится в размере во время выпекания.

Шаг 6. Выпекайте печенье в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 10-15 минут.

Шаг 7. Готовое печенье остудите на противне, затем переложите на блюдо.

Это шоколадное печенье получается нежным, рассыпчатым и невероятно ароматным. Оно идеально подходит для домашнего чаепития или как сладкий перекус в течение дня.

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