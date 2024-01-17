Ароматное шоколадное печенье: простой рецепт домашней выпечки
Шоколадное печенье получается очень нежным, просто тает во рту. Его можно брать с собой на перекус.
Шоколадное печенье — это великолепный десерт, который подойдет для уютного чаепития. Оно отлично сочетается с молоком или утренним кофе. Простое в приготовлении и невероятно вкусное, такое печенье станет любимым лакомством как у взрослых, так и у детей, сообщает Nur.
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 300 г;
- какао-порошок — 50 г;
- сахар — 150 г;
- сливочное масло — 200 г;
- яйцо куриное — 1 штука;
- разрыхлитель теста — 1 чайная ложка;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- щепотка соли.
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Приготовление:
Шаг 1. Сливочное масло растопите и остудите до комнатной температуры.
Шаг 2. В глубокой миске смешайте муку, какао, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель и соль.
Шаг 3. Вбейте яйцо и добавьте остывшее сливочное масло. Тщательно перемешайте до получения однородного теста.
Шаг 4. Из теста сформируйте шарики, размером с грецкий орех, и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Шаг 5. Оставьте небольшое расстояние между шариками, так как печенье немного увеличится в размере во время выпекания.
Шаг 6. Выпекайте печенье в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 10-15 минут.
Шаг 7. Готовое печенье остудите на противне, затем переложите на блюдо.
Это шоколадное печенье получается нежным, рассыпчатым и невероятно ароматным. Оно идеально подходит для домашнего чаепития или как сладкий перекус в течение дня.
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