Драники из картошки без яиц: рецепт простого постного блюда
Постные драники станут отличным выбором для вегетарианского или постного стола, удивляя своим вкусом и простотой приготовления.
Постные драники из картошки — это простое, но в то же время невероятно вкусное блюдо, которое подойдет для постного меню или для тех, кто не употребляет яйца. Они хорошо сочетаются как с овощными салатами, так и с различными соусами, пишет 1000.menu.
Ингредиенты:
- картофель — 4-5 средних клубней;
- мука — 2-3 столовые ложки;
- лук — 1 штука;
- растительное масло — для жарки;
- соль, перец — по вкусу;
- чеснок (по желанию) — 1-2 зубчика.
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Приготовление:
Шаг 1. Картофель тщательно вымойте, очистите и натрите на терке с мелкими отверстиями.
Шаг 2. Лук мелко нарежьте или натрите на терке. Чеснок измельчите или пропустите через пресс (если используете).
Шаг 3. Соедините картофель, лук и чеснок в глубокой миске. Добавьте муку, соль и перец. Хорошо перемешайте.
Шаг 4. На сковороде разогрейте растительное масло.
Шаг 5. Ложкой выкладывайте картофельную смесь на сковороду, формируя небольшие лепешки.
Шаг 6. Жарьте драники с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
Шаг 7. Готовые драники выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
Подавайте горячими драниками с любимыми овощными салатами или соусами.
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