Драники из картошки без яиц: рецепт простого постного блюда

Постные драники станут отличным выбором для вегетарианского или постного стола, удивляя своим вкусом и простотой приготовления.

Постные драники из картошки — это простое, но в то же время невероятно вкусное блюдо, которое подойдет для постного меню или для тех, кто не употребляет яйца. Они хорошо сочетаются как с овощными салатами, так и с различными соусами, пишет 1000.menu.

Ингредиенты:

картофель — 4-5 средних клубней;

мука — 2-3 столовые ложки;

лук — 1 штука;

растительное масло — для жарки;

соль, перец — по вкусу;

чеснок (по желанию) — 1-2 зубчика.

Читайте также:

Постные вареники с маком, курагой и миндалем

Постные голубцы с грибами и перловкой

Постные картофельные зразы

Приготовление:

Шаг 1. Картофель тщательно вымойте, очистите и натрите на терке с мелкими отверстиями.

Шаг 2. Лук мелко нарежьте или натрите на терке. Чеснок измельчите или пропустите через пресс (если используете).

Шаг 3. Соедините картофель, лук и чеснок в глубокой миске. Добавьте муку, соль и перец. Хорошо перемешайте.

Шаг 4. На сковороде разогрейте растительное масло.

Шаг 5. Ложкой выкладывайте картофельную смесь на сковороду, формируя небольшие лепешки.

Шаг 6. Жарьте драники с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.

Шаг 7. Готовые драники выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Подавайте горячими драниками с любимыми овощными салатами или соусами.

Читайте также:

Салат с копченой колбасой, кукурузой и морковью

Брокколи с курицей и грибами в духовке

Слоеный салат "Паутинка" с курицей