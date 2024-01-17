Не "счастья, здоровья": как не банально и красиво поздравить с праздником (видео)

Наши предки желали достатка и благополучия друг другу в особых формах. Языковед привел несколько примеров.

Украинский филолог Александр Авраменко рассказал, как правильно и аутентично поздравлять с праздниками. Об этом известный популяризатор языка рассказал в одном из своих мини-уроков.

Наши предки, когда желали успеха, здоровья, удачи, говорили:

З роси і води Вам!

Когда же желали достатка, говорили:

Хай дім буде повна чаша!

Нехай радість живе у Вашому серці!

Если поздравления высказываются в письменной форме, то местоимения "Вам", "Вашей" пишем с большой буквы (если пожелания касаются одного человека).

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Александр Авраменко

Александр Авраменко — это украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий, который записал ряд уроков, в которых учит украинцев правильно разговаривать, искореняя суржик.

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