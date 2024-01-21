Поджарка из говядины с подливкой: рецепт сытного и очень аппетитного блюда
Подавайте поджарку из говядины с подливкой, украсив свежей зеленью. Это блюдо отлично сочетается с картофельным пюре, кашами или свежими овощами.
Поджарка из говядины с подливкой — это сытное и ароматное блюдо, идеально подходящее для семейного обеда или ужина. Благодаря сочной говядине и пикантной подливке, поджарка станет настоящим украшением стола, сообщает Оbozrevatel.
Ингредиенты:
- говядина (любая часть без костей) — 500 г;
- лук репчатый — 1 штука;
- морковь — 1 штука;
- томатная паста — 2 столовые ложки;
- мука — 1 столовая ложка;
- бульон или вода — 2 стакана;
- лавровый лист — 1 штука;
- растительное масло — для жарки;
- соль, перец — по вкусу;
- зелень для украшения.
Читайте также:
Вкуснейшая говядина на праздничный стол
Говядина в пиве с горчичными клецками
Как приготовить куриные котлеты, чтобы они оставались сочными
Приготовление:
Шаг 1. Говядину нарежьте небольшими порционными кусками.
Шаг 2. На сковороде разогрейте масло и обжарьте мясо до золотистой корочки со всех сторон. Переложите мясо в глубокую кастрюлю.
Шаг 3. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и тертую морковь до мягкости.
Шаг 4. Добавьте к овощам муку, хорошо перемешайте и жарьте еще 1-2 минуты.
Шаг 5. Влейте томатную пасту, перемешайте и жарьте еще пару минут.
Шаг 6. Переложите овощную смесь в кастрюлю к мясу.
Шаг 7. Залейте содержимое кастрюли бульоном или водой, добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу.
Шаг 8. Тушите под закрытой крышкой на медленном огне до готовности мяса, около 1-1,5 часов.
Читайте также:
Гнезда с сыром и овощами в духовке
Худеем вкусно: диетические куриные котлеты
Как приготовить котлеты из трески и феты