Рецепт холодца из петуха от Евгения Клопотенко

Мясо домашнего петуха для холодца подходит лучше всего, ведь из него получается наваристый бульон. Он застывает даже без добавления желатина.

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко делится рецептом традиционного для нашей кухни блюда. Холодец из домашнего петуха станет отличным дополнением к праздничному столу.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 домашний петух (2-2,5 кг);

2,5 — 3 л воды;

1 морковка;

1 луковица;

3 лавровых листа;

3 горошины душистого перца;

5 горошин черного перца;

1 ст. л. соли;

1 головка чеснока;

5 веточек петрушки для подачи (по желанию).

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Для начала моем петуха и кладем его в миску, заливаем водой и оставляем в прохладном месте на 3 часа, после чего воду сливаем.

Снова моем петуха и разрезаем на части.

Перекладываем его в кастрюлю и заливаем 2,5-3 литрами воды. Ставим кастрюлю на средний огонь и доводим до кипения. Когда вода закипит, нужно снять пену. После чего убавляем огонь и варим бульон еще час, постоянно снимая пену, когда она появляется. В это время чистим овощи от кожуры.

Через час добавляем 1 луковицу и 1 морковку, 1 ст. л. соли, 3 горошины душистого и 5 горошин черного перца и 3 лавровых листа. Варим петуха еще 3 часа на маленьком огне. Мясо должно легко сниматься с костей.

Через 3 часа достаем кусочки петуха и охлаждаем их до комнатной температуры. Отделяем мясо от костей, а бульон процеживаем через марлю и сито. 1 головку чеснока чистим и выжимаем или натираем зубчики прямо в бульон. Возвращаем в него мясо и мешаем.

После этого разливаем бульон в порционные тарелки и украшаем петрушкой. Холодец нужно охладить до комнатной температуры и поставить в холодильник на ночь.

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