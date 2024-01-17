Как понять, что организму не хватает витамина Д — симптомы на которые стоит обратить внимание

Зима — это период, когда прогулки на свежем воздухе значительно короче, солнца на небе почти нет, а организм не хочет ждать, ему нужны витамины. Часто именно зимой люди страдают дефицитом витаминов, среди которых и витамин D, который человек в подавляющем большинстве получает от солнца.

Конечно, с этой проблемой и в другие сезоны сталкиваются почти все офисные работники, люди, которые редко бывают на улице и мало проводят времени на солнце. Конечно дефицит витаминов в организме всегда имеет свои последствия и может проявляться различными симптомами. Как понять, что в организме не хватает витамина D, рассказала нутрициолог Юлия Макаренкова.

Слабость и усталость

Если утром вы проснулись и уже чувствуете себя уставшими, в течение дня ощущение постоянной усталости не проходит, энергетический недостаток и снижение физической активности, то это один из симптомов дефицита витамина D.

Проблемы с костями

Если вы начали чувствовать боль в костях, мышцах — это вполне может быть признаком дефицита. Известно, что витамин D влияет на здоровье костей, поэтому его дефицит вполне может привести к увеличению риска возникновения остеопороза, ломкости костей и соответственно к боли в костях.

Ухудшение настроения

Если в течение нескольких дней вы заметили, что совсем перестали радоваться жизни, стали раздражительны, это вполне может указывать на дефицит витамина D. Некоторые исследования проследили связь между дефицитом витамина D, ухудшением настроения и иногда даже с депрессией.

Фото: Freepik

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Проблемы с кожей

Дефицит витаминов прежде всего сказывается на состоянии кожи. Соответственно дефицит витамина D, который имеет важную роль в здоровье кожи, проявляется сухостью, шелушением, зудом и другими проблемами с кожей.

Снижение иммунитета

Если в организме присутствует дефицит витамина D, то соответственно это сказывается на иммунной системе, поэтому его дефицит может привести к различного рода заболеваниям.

Важно, если вы испытываете один или несколько из этих признаков, тогда стоит обратиться за консультацией к врачу, который, при необходимости, назначит вам анализ на выявление уровня витамина D в организме.

Помните, только врач может поставить точный диагноз и назначить необходимые вам меры для восстановления уровня витамина D.

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