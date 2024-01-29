Салат с курицей, маслинами, твердым сыром и авокадо: пошаговый рецепт
Салат с куриным мясом и овощами идеально подойдет для тех, кто ищет вкусные и одновременно полезные варианты питания.
Салат с курицей, маслинами, твердым сыром и авокадо — это идеальное сочетание вкуса и пользы. Этот салат отличается не только своей питательностью, но и прекрасным внешним видом, делая его отличным выбором как для повседневного обеда, так и для праздничного стола, пишет Salatik.
Ингредиенты:
- куриное филе — 300 г;
- маслины без косточек — 100 г;
- твердый сыр — 100 г;
- спелый авокадо — 1 штука;
- свежие огурцы — 1 штука;
- лимонный сок — 2 столовые ложки;
- оливковое масло — 3 столовые ложки;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- зелень (петрушка, укроп) — для декорирования.
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Приготовление:
Шаг 1. Куриное филе отварите до готовности, остудите и нарежьте на небольшие кусочки.
Шаг 2. Маслины нарежьте кольцами или полукольцами.
Шаг 3. Твердый сыр натрите на крупной терке.
Шаг 4. Авокадо очистите от кожуры и косточки, нарежьте мякоть на кубики и сбрызните лимонным соком, чтобы предотвратить потемнение.
Шаг 5. Свежий огурец нарежьте тонкими ломтиками или кубиками.
Шаг 6. В салатнице смешайте курицу, маслины, сыр, авокадо и огурцы.
Шаг 7. Заправьте салат оливковым маслом, добавьте соль и перец по вкусу. Аккуратно перемешайте.
Шаг 8. Перед подачей украсьте салат свежей зеленью.
Этот салат можно подавать как самостоятельное блюдо или как легкий гарнир к мясным блюдам.
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