Беляши с мясом "как на базаре" — рецепт приготовления

Биляши — быстрый и вкусный перекус, который всегда ассоциируется у нас с дорогой, вокзалом и приключениями. Но на самом деле, это мясной пирожок, который имеет кавказское происхождение.

Кто же не любит мясные сочные беляши, которые так и зовут, чтобы их съели. Однако, не все хозяйки знаю идеальный и простой рецепт их приготовления. Шеф-повар из Одессы Валерий Пономарев рассказал секрет приготовления вкусных беляшей.

Ингредиенты

Для теста:

300 миллилитров теплой воды;

1 чайная ложка соли;

1/2 чайная ложка сахара;

500 граммов пшеничной муки; 500 граммов пшеничной муки;

20 граммов свежих дрожжей.

Для начинки:

250 граммов говядины;

250 граммов свинины;

500 граммов лука;

петрушка;

соль, черный перец — по вкусу.

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Способ приготовления

Шаг 1

Начинаем с приготовления теста. Соединяем все сыпучие ингредиенты — муку, соль, сахар, дрожжи и добавляем к ним теплую воду. Все перемешать до однородности и отправить тесто подходить на 30-40 минут в теплое место.

Шаг 2

После указанного времени тесто должно подняться. Тогда его нужно еще раз вымешать, разделить на равные части и дать еще 10 минут подойти.

Шаг 3

Готовим фарш — соединяем два вида мяса, говяжье и свинину, лук перемалываем на мясорубке. Лука будет не много. Так беляши будут сочнее. Добавляем специи и тщательно перемешиваем.

Шаг 4

Переходим к приготовлению беляшей — берем кусочек, слегка прижимаем к плоской форме, выкладываем начинку и защипываем края. Оставляем еще на 10 минут, чтобы подошли.

Шаг 5

После осторожно мочками пальцев формируем большой беляш. Старайтесь не порвать тесто. Однако, если это произошло, место разрыва снова защипываем.

Шаг 6

Разогреваем растительное масло. А тем временем беляши накройте пищевой пленкой, тогда они будут еще более воздушными.

Шаг 7

Температура масла должна быть 180°-200°. Опускаем беляши, когда масло начнет кипеть. Жарим каждый с обеих сторон до румяного цвета.

Шаг 8

Готовые беляши выкладываем на бумажное полотенце, что убрать лишнее масло.

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