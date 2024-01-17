Беляши с мясом "как на базаре" — рецепт приготовления
Биляши — быстрый и вкусный перекус, который всегда ассоциируется у нас с дорогой, вокзалом и приключениями. Но на самом деле, это мясной пирожок, который имеет кавказское происхождение.
Кто же не любит мясные сочные беляши, которые так и зовут, чтобы их съели. Однако, не все хозяйки знаю идеальный и простой рецепт их приготовления. Шеф-повар из Одессы Валерий Пономарев рассказал секрет приготовления вкусных беляшей.
Ингредиенты
Для теста:
- 300 миллилитров теплой воды;
- 1 чайная ложка соли;
- 1/2 чайная ложка сахара;
- 500 граммов пшеничной муки; 500 граммов пшеничной муки;
- 20 граммов свежих дрожжей.
Для начинки:
- 250 граммов говядины;
- 250 граммов свинины;
- 500 граммов лука;
- петрушка;
- соль, черный перец — по вкусу.
Читайте также:
Рыбные тефтели: рецепт полезного и сытного блюда: рецепт полезного и сытного блюда
Галушки с курицей, грибами и луком: рецепт настоящего украинского блюда
Рецепт классического тирамису от Евгения Клопотенко
Способ приготовления
Шаг 1
Начинаем с приготовления теста. Соединяем все сыпучие ингредиенты — муку, соль, сахар, дрожжи и добавляем к ним теплую воду. Все перемешать до однородности и отправить тесто подходить на 30-40 минут в теплое место.
Шаг 2
После указанного времени тесто должно подняться. Тогда его нужно еще раз вымешать, разделить на равные части и дать еще 10 минут подойти.
Шаг 3
Готовим фарш — соединяем два вида мяса, говяжье и свинину, лук перемалываем на мясорубке. Лука будет не много. Так беляши будут сочнее. Добавляем специи и тщательно перемешиваем.
Шаг 4
Переходим к приготовлению беляшей — берем кусочек, слегка прижимаем к плоской форме, выкладываем начинку и защипываем края. Оставляем еще на 10 минут, чтобы подошли.
Шаг 5
После осторожно мочками пальцев формируем большой беляш. Старайтесь не порвать тесто. Однако, если это произошло, место разрыва снова защипываем.
Шаг 6
Разогреваем растительное масло. А тем временем беляши накройте пищевой пленкой, тогда они будут еще более воздушными.
Шаг 7
Температура масла должна быть 180°-200°. Опускаем беляши, когда масло начнет кипеть. Жарим каждый с обеих сторон до румяного цвета.
Шаг 8
Готовые беляши выкладываем на бумажное полотенце, что убрать лишнее масло.
Читайте также:
Утоляют голод и придают сил: как приготовить энергетические батончики дома
Хумус со свеклой — рецепт армянского блюда с украинскими нотами — рецепт армянского блюда
Рецепт рассыпчатого плова, который получается с первого раза