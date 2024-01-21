Пышный омлет с молоком в духовке: вкусно, как в детском саду

Омлет получается очень нежным и воздушным, а благодаря приготовлению в духовке, он не пригорает и равномерно пропекается.

Пышный омлет с молоком в духовке — это невероятно воздушное и вкусное блюдо, идеальное для сытного завтрака или легкого ужина. Готовится он достаточно просто и не требует особых кулинарных навыков, пишет Bene-Gusto.

Ингредиенты:

яйца куриные — 4 штуки;

молоко — 1/2 стакана;

сливочное масло — 1 столовая ложка;

соль, перец — по вкусу;

зелень (укроп, петрушка) — для украшения.

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Приготовление:

Шаг 1. Разогрейте духовку до 180°C.

Шаг 2. В глубокой миске взбейте яйца вместе с молоком до образования пены. Добавьте соль и перец по вкусу.

Шаг 3. Сливочное масло растопите в жаропрочной сковороде или форме для запекания.

Шаг 4. Аккуратно вылейте яичную смесь в форму с растопленным маслом.

Шаг 5. Поместите форму в предварительно разогретую духовку и выпекайте омлет в течение 15-20 минут, пока он не поднимется и не станет золотистым.

Шаг 6. Готовый омлет аккуратно выложите на тарелку и украсьте свежей зеленью.

Подавайте пышный омлет горячим. Это блюдо отлично сочетается со свежими овощами или легким салатом.

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