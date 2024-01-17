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Куриный рулет с творогом: как приготовить новое блюдо из привычных продуктов

Оксана Ханас
Фото: t.me/topretsept/

Такой рулет может быть как самостоятельным блюдом, так и подаваться с гарниром. Лучше всего его дополнит картофельное пюре.

Рулет из куриного филе с творогом – сытное и полезное блюдо. Его можно приготовить на обед, ужин, праздничный стол или в качестве перекуса. Много времени это не займет, а блокнот с кулинарными рецептами пополнится еще одной записью. Как приготовить такой рулет, рассказали в блоге "Рецепты каждый день".

Рулет из куриного филе с творогом

Ингредиенты:

  • филе куриное – 500 гр;
  • творог – 120 гр;
  • твердый сыр – 50 гр;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • майонез (сметана) – 1 ст. л;
  • масло подсолнечное – 2 ст. л;
  • зелень;
  • специи (кинза, паприка, куркума);
  • соль – по вкусу

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Способ приготовления:

Чеснок и зелень измельчить, смешать с творогом, натертым на мелкой терке сыром и майонезом, добавить специи.

Куриное филе помыть, просушить бумажным полотенцем, разрезать на две части, отбить, посолить с двух сторон. На кусочки филе выложить начинку и завернуть рулетики. Закрепить рулет ниткой или зубочистками.

Выложить рулетики на разогретую сковороду и обжарить на подсолнечном масле с разных сторон на большом огне до образования золотистой корочки. Затем запечь их в духовке при температуре 220 градусов в течение 25 минут.

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