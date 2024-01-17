Нет живого места: девушка потратила $280 тысяч, чтобы изуродовать себя до неузнаваемости

До того, как покрыть 99% тела татуировками, Эмбер чувствовала себя неуверенной и часто думала о суициде. Сейчас, уверяет она, все кардинально изменилось.

29-летняя Эмбер Люк из Брисбена (Австралия), более известная в сети как "девушка-дракон", потратила свыше 280 тысяч долларов на то, чтобы с головы до ног покрыть себя татуировками. На своей странице в Instagram она опубликовала фото до и после трансформации, и можно смело утверждать, что некогда миловидная девушка стала совершенно другим человеком.

"На фото слева – девочка. На этом этапе она чувствует себя потерянной, оторванной от себя. На фото справа – женщина. На этом этапе чувство смятения, хотя излучает стойкость. У этих двух женщин был выбор. Быть человеком слева и быть крайне неосведомленным о своих собственных желаниях и потребностях в жизни и проецировать ненависть на других, поскольку внутренняя боль была слишком конфронтационной, чтобы ее можно было выдержать. Или будьте женщиной справа — той, кто доминирует над своим мозгом и эмоциями и обладает харизматическими чертами. Я та, кто берет на себя подотчетность и ответственность. Я Эмбер Люк. Ты либо полюбишь это, либо будешь чертовски презирать", – подписала она публикацию.

Эмбер Люк до увлечения татуировками и сейчас Фото: amberluke666/instagram

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У Эмбер – 600 татуировок, которые покрывают 99% ее тела. Австралийка призналась, что во время некоторых процедур у нее был шок и случались припадки.

"Мне было 16, когда я сделала свою первую татуировку. Это был выброс негативной энергии. Для меня это стало важной вехой", — сказала она.

Люк дважды разрезала язык, поскольку с первого раза процедура не удалась. По ее словам, она испытывала мучительную боль:

"Опыт, через который я прошла, сделал меня чрезвычайно выносливой и сильной. Я получила так много знаний об анатомии".

Модель OnlyFans потратила немало денег на другие экстремальные модификации тела, включая увеличение груди, наполнители щек и губ, заостренные имплантаты в ушах и бразильскую подтяжку ягодиц. Еще одна неприятная процедура – закрашивание глазных яблок. Когда она закачала в них голубую краску, то не могла видеть три недели. Однако девушка не жалеет о сделанном и останавливаться не собирается.

"Я делаю очень много татуировок, но при этом никому не причиняю вреда", — признавалась она в одном из своих многочисленных интервью.

Фото: amberluke666/instagram

Люк добавила, что каждый имеет право на свое мнение, но ее "огорчает", когда люди делают недобрые замечания публично, особенно когда они говорят, что она "испортила" свой внешний вид татуировками.

"У каждого свое мнение о том, что такое красота. Вы видите эти культуры, где люди вытягивают шеи, уши, губы. Но, в конце концов, мы все имеем право на свое мнение, и это нормально. Но что меня бесит, так это когда кто-то выражает мне свое мнение публично, подходит ко мне и говорит: "О, ты уродлива" или "Ты разрушила себя". Очень неприятно осознавать, что у людей такое стойкое мнение, и они могут просто высказать его без каких-либо последствий", – признается Эмбер, которую окрестили самой татуированной девушкой Австралии.

По словам Люк, увлечение татуировками осложнило ей жизнь: из-за своей внешности она не может найти работу.

"Я не собираюсь приукрашивать это, это ограничило мои возможности работы, но это нормально. Потому что я вижу это так: я не хочу работать в компании, которая поверхностно мыслит и не может игнорировать мой имидж. Они не будут обращать внимание на мою трудовую этику, они не будут обращать внимание на мою мораль, мои ценности или на то, что я могу предложить", – заявила она.

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