Французский завтрак за считанные минуты: омлет, от которого невозможно отказаться
Омлет по-французски — это воплощение простоты и изысканности. Никаких лишних ингредиентов — это сольная партия яиц под аккомпанемент сливочного масла и петрушки.
Почувствуйте себя во Франции, не выходя со своей кухни, с этим легким рецептом быстрого завтрака из яиц. Главная особенность – использование только яиц, благодаря чему омлет получается невероятно нежным и воздушным. И самое приятное – всего 10 минут, и французский завтрак готов! Рецептом классического французского омлета поделился сайт Smachno.ua.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.;
- сливочное масло – для жарки (количество по вкусу);
- петрушка – несколько веточек (для украшения).
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Приготовление
Шаг 1
Вбейте яйца в глубокую миску. Взбейте их вилкой до однородности. Важно: не добавляйте соль сразу, чтобы сохранить нежность и воздушность омлета.
Шаг 2
На сковороде растопите сливочное масло на среднем огне.
Шаг 3
Вылейте яичную смесь на горячую сковороду. Подождите 5 секунд, пока яйца начнут застывать.
Шаг 4
Помешивайте омлет вилкой, одновременно слегка встряхивая сковороду. Это поможет яйцам равномерно загустеть.
Шаг 5
Убедитесь, что омлет загустел снизу, но остался слегка жидким сверху. Потрясите сковороду, чтобы сместить омлет к противоположному краю.
Шаг 6
Накройте сковороду тарелкой и быстро переверните ее, чтобы омлет аккуратно перевернулся на тарелку.
Шаг 7
Используйте бумажное полотенце, чтобы придать омлету правильную форму.
Шаг 8
Посыпьте омлет рубленой петрушкой и посолите по вкусу.
Подавайте омлет по-французски горячим. Этот простой, но изысканный завтрак доставит вам удовольствие своей нежностью и воздушностью.
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