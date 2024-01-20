Французский завтрак за считанные минуты: омлет, от которого невозможно отказаться

Омлет по-французски — это воплощение простоты и изысканности. Никаких лишних ингредиентов — это сольная партия яиц под аккомпанемент сливочного масла и петрушки.

Почувствуйте себя во Франции, не выходя со своей кухни, с этим легким рецептом быстрого завтрака из яиц. Главная особенность – использование только яиц, благодаря чему омлет получается невероятно нежным и воздушным. И самое приятное – всего 10 минут, и французский завтрак готов! Рецептом классического французского омлета поделился сайт Smachno.ua.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.;

сливочное масло – для жарки (количество по вкусу);

петрушка – несколько веточек (для украшения).

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Приготовление

Шаг 1

Вбейте яйца в глубокую миску. Взбейте их вилкой до однородности. Важно: не добавляйте соль сразу, чтобы сохранить нежность и воздушность омлета.

Шаг 2

На сковороде растопите сливочное масло на среднем огне.

Шаг 3

Вылейте яичную смесь на горячую сковороду. Подождите 5 секунд, пока яйца начнут застывать.

Шаг 4

Помешивайте омлет вилкой, одновременно слегка встряхивая сковороду. Это поможет яйцам равномерно загустеть.

Шаг 5

Убедитесь, что омлет загустел снизу, но остался слегка жидким сверху. Потрясите сковороду, чтобы сместить омлет к противоположному краю.

Шаг 6

Накройте сковороду тарелкой и быстро переверните ее, чтобы омлет аккуратно перевернулся на тарелку.

Шаг 7

Используйте бумажное полотенце, чтобы придать омлету правильную форму.

Шаг 8

Посыпьте омлет рубленой петрушкой и посолите по вкусу.

Подавайте омлет по-французски горячим. Этот простой, но изысканный завтрак доставит вам удовольствие своей нежностью и воздушностью.

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