Как приготовить настоящую итальянскую лазанью дома — простой рецепт
Лазанья — известное итальянское блюдо, которое успешно прижилось в других странах мира. Фактически это слои теста соединенные с мясной начинкой и залитые соусом. Готовится оно быстро и легко. А главное получается вкусно и очень сытно.
Если вы еще не пробовали лазанью, то попробуйте приготовить ее по рецепту кулинарного блогера Алекса Миля. В основе начинки — куриное мясо, сочетается все это с листами теста и соусом Бешамель. Для приготовления лазаньи вам придется потратить всего 1 час 10 минут, однако этим блюдом вы спокойно накормите семьей, или даже угостите гостей.
Ингредиенты
- 400 граммов вареного куриного филе;
- 100 граммов лука;
- 50 граммов зеленого лука;
- 140 граммов сладкого перца;
- 3 зубчика чеснока;
- масло для жарки;
- 400 граммов помидорного пюре;
- соль, перец, паприка, орегано, 2-3 листа лаврушки.
Для соуса
- 400 миллилитров молока;
- 2 столовые ложки муки;
- 25 граммов сливочного масла;
- соль, перец, мускат;
- 4-6 листов для лазаньи;
- 80 граммов твердого сыра или моцареллы.
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Способ приготовления
Шаг 1
Берем сковородку, добавляем масло и ставим на огонь разогреваться.
Шаг 2
Лук очищаем от кожуры и мелко нарезаем. Отправляем жариться.
Шаг 3
Сладкий перец моем, очищаем, режем мелкими кусочками и добавляем к луку. Готовим 5 минут периодически помешивая.
Шаг 4
Предварительно нам нужно приготовить куриное филе. После нарезать его произвольными кусочками и добавить к луку и перцу.
Шаг 5
Также к зажарке добавляем помидорное пюре, специи — соль, перец, паприку, орегано. Перемешиваем, вбрасываем 2-3 листа лаврушки, и тушим на малом огне в течение 15 минут.
Шаг 6
Готовим соус Бешамель. Нагреваем кастрюлю в ней растапливаем масло.
Шаг 7
В растопленное масло добавляем 2 ложки муки и венчиком тщательно вымешиваем.
Шаг 8
Добавляем молоко и готовим постоянно перемешивая венчиком до загустения. Не забудьте добавить специи — соль, перец, и обязательно мускат.
Шаг 9
Формируем лазанью — на дно выкладываем мясной слой, далее слой соуса бешамель и 2-3 листа для лазаньи сверху. Повторяем, пока не заполним форму. Верхний слой листов полейте тоже бешамелем.
Шаг 10
Сверху присыпаем тертым сыром, накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. После снимите фольгу и готовьте еще 15 минут. Приятного аппетита.
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