Как избавиться от неприятного запаха изо рта — советы стоматологов

Каждое утро начинаете с чистки зубов, обязательно подключаете ополаскиватель, а затем жвачку и все равно чувствуете неприятный запах изо рта? Тогда вам стоит знать определенные рекомендации, которые могут помочь избавиться от запаха изо рта, который вас раздражает и портит вашу репутацию перед другими.

Если вы хотите избавиться от неприятного запаха изо рта в домашних условиях, вот несколько рекомендаций, которые собрал Фокус среди специалистов стоматологии со всего мира.

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Ежедневно чистите зубы

Гигиена ротовой полости — это важный утренний и вечерний ритуал, который помогает убрать неприятный запах из полости рта. Тщательная чистка зубов после еды и перед сном поможет устранить остатки пищи и бактерий, способствующих неприятному запаху. Если этот факт игнорировать, то со временем это приведет к разрушению зубов и появлению еще более неприятных запахов.

Используйте зубную нить

Зубная нить после приема пищи помогает удалить застрявшие остатки пищи. Именно они могут вызывать неприятный запах. Если вы в дороге, на работе, то соответственно вы вряд ли берете везде с собой зубную щетку, поэтому зубная нить идеально подходит, чтобы контролировать запах изо рта.

Чистота языка

Много бактерий находится на поверхности языка, поэтому его регулярная очистка может помочь устранить запах. Если вы раньше этого не делали, то попробуйте, это также помогает улучшить запах изо рта.

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Ополаскиватели

Используйте раствор для очистки ротовой полости. Покупайте растворы, которые содержат антисептические вещества, они могут уничтожить бактерии во рту и на зубах. Особенно обратите внимание те, кто имеет кариес, или отверстия в зубах. Это также поможет уменьшить запах.

Потребляйте достаточное количество воды

Хорошо иметь хорошую привычку пить воду, это не только полезно для организма в целом, но и помогает избавиться от неприятного запаха изо рта. Все потому, что ротовая полость увлажненная и к тому же это уменьшает риск развития неприятного запаха.

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Ограничьте употребление ароматизированных еды и напитков

Важно контролировать употребление пищи — чесночок, лук, кофе и алкоголь, продукты, которые могут провоцировать неприятный запах изо рта. Поэтому стоит минимизируйте их употребление.

Иногда неприятный запах изо рта может свидетельствовать и о других болезнях. Поэтому, если проблема продолжается независимо от усилий в уходе за ртом, рекомендуется обратиться к стоматологу или врачу для диагностики и лечения потенциальных медицинских причин неприятного запаха.

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