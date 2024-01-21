Что еще можно заморозить в формочках, кроме воды: неожиданные решения

В лотках для льда можно приготовить не только обычный лед, а, например, фруктовый, йогуртовый или травяной. Экспериментируйте и открывайте новые способы использования простых предметов для улучшения вашего кулинарного опыта.

Формочки для льда обычно ассоциируются исключительно с заморозкой воды. Однако их применение может быть гораздо шире. От создания ароматных кубиков для напитков до заморозки продуктов – вот несколько творческих и практических способов использования формочек для льда, сообщает Ivona.

1. Замороженные травы и масло.

Идея: замораживайте свежие травы (укроп, петрушка, базилик) в оливковом масле или расплавленном сливочном масле.

Применение: используйте для приготовления соусов, супов или как ароматизатор при жарке.

2. Замороженные соки и смузи.

Креативный подход: замораживайте соки, смузи или пюре из фруктов и ягод.

Использование: отличный способ освежить напитки или быстро приготовить охлажденный десерт.

3. Кубики бульона.

Полезный лайфхак: заморозьте домашний или готовый бульон.

Приготовление блюд: идеально для быстрого добавления в супы, соусы или рагу.

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4. Кофейные кубики.

Для любителей кофе: замораживайте остывший кофе.

Применение: добавляйте в молоко или коктейли для приготовления айс-латте или фраппучино.

5. Замороженные фруктовые и ягодные смеси.

Витаминный запас: замораживайте смесь измельченных фруктов и ягод.

Идея: используйте для приготовления быстрых десертов, смузи или как дополнение к йогурту.

6. Йогуртовые кубики.

Здоровый перекус: замораживайте йогурт с добавлением фруктов или ягод.

Летний десерт: прекрасная основа для освежающих летних десертов.

7. Вино.

Удобство: можно заморозить вино в кубиках льда и использовать его для приготовления различных блюд.

Варианты: можно добавить к вину еще и кусочки цитрусов или ягод и использовать к прохладным напиткам и коктейлям.

Используя эти идеи, вы можете не только сэкономить время на кухне, но и добавить креативности в повседневное приготовление пищи.

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