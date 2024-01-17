Парень из российской деревни стал моделью на показе Prada
Евгений Иванов – родом из деревни Шумиха Свердловской области, где проживает всего 250 человек. Там нет дорог, почты и школы.
Российский манекенщик Евгений Иванов из деревни Шумиха с населением в 250 человек стал моделью на показе легендарного итальянского бренда Prada. Об этом пишет AIF.
Судя по его соцсетям, юноша ранее работал в Москве, потом в Таиланде и Гонконге. Участие в показе Prada – это, несомненно, успех. Фото из деревни, откуда он родом, в его соцсетях нет.
В комментариях бывшая учительница Евгения написала, что он покинул деревню сразу после того, как окончил школу.
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В новой коллекции Prada представили костюмы и куртки-оверсайз, которое дополняли цветные галстуки, эффектные пояса и текстурированные шапочки для плавания.
Как заявили в описании, вещи из новой коллекции подойдут "бизнесмену, работающему и мыслящему человеку". Всего в коллекции было представлено 50 образов. Иванов появился на подиуме один раз.
Шумиха, старинное село в Горноуральском городском округе Свердловской области России было основано еще в первой половине XVIII века, но сегодня там живут лишь около 250 человек.
Интересно, но эта деревня состоит буквально из одной улицы. Там даже нет дороги на кладбище, так что умерших возят на тракторе. Единственное место работы – это ферма, где зарплата составляет около 10 тысяч рублей.
В деревне нет никаких удобств, почты, фельдшерского пункта и школы. Также она не газифицирована.
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