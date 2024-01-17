Лайфхаки, которые помогут прочистить слив на кухне

Чувствуете неприятный запах из раковины? Вероятнее всего, у вас проблемы — забился слив. Однако не стоит паниковать есть действенные методы, которые помогут быстро и легко избавиться от неприятного запаха и прочистить слив на кухне.

Фокус сделал подборку эффективных лайфхаков, которые всегда будут полезны. Даже если пока вы не замечаете проблемы со сливом, данные варианты вы можете использовать для профилактики.

Используйте горячую воду

Включите горячую воду и откройте кран. Оставьте воду включенной на несколько минут. Горячая вода может помочь растворить жир и другие затвердевшие отложения, которые задержались в сливной трубе.

Сода и уксус

Никогда не забывайте о действенных ингредиентах, которые всегда есть на кухне. На помощь всегда придут сода и уксус. Для этого засыпьте в слив 1 или 2 столовые ложки соды, после чего добавьте 1/2 чашки уксуса. Важно, химическая реакция ингредиентов может привести к образованию пены, поэтому подождите несколько минут. Затем смойте горячей водой, чтобы созданное средство опустилось вниз по трубе.

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Соль и кипяченая вода

Также можно попробовать соль и воду. Засыпьте 1/2 чашки соли в слив, а затем включите кипяченую воду. Дайте 15-20 минут соли и воде проникнуть в зону загрязнения. После снова промойте кипяченой водой.

Сливной плунжер

Не забывайте об использовании сливного плунжера. Если ситуация сложная, это поможет немного стимулировать движение отходов. Далее можно использовать химические средства, которые помогут разъесть грязь. Для этого поместите плунжер над отверстием слива, покройте его полностью водой и начните производить ритмичное давление в течение 20-30 секунд. Затем попробуйте промыть слив горячей водой.

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