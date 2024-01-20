Роскошный римский деликатес: сальтимбокка с анчоусами от Марко Черветти
Итальянский шеф-повар раскрыл секрет, как всего за час приготовить мясо, которое буквально тает во рту. Это блюдо – все, что вам нужно для изысканного ужина как в итальянском ресторане.
Погрузитесь в атмосферу итальянской кухни с этим традиционным римским блюдом. Сальтимбокка в переводе означает "прыгни в рот". И это многое говорит о незабываемом нежном вкусе. Рецептом приготовления сальтимбокки Марко Черветти поделился на своем канале в YouTube.
Обычно блюдо готовят из тонко нарезанной телятины с прошутто и шалфеем, но шеф-повар Марко Черветти предлагает использовать говядину, бекон и анчоусы, что придает сальтимбокке особенный вкус. Простота приготовления и богатый делают это блюдо идеальным выбором для быстрого и вкусного ужина.
Ингредиенты:
- говядина – 150 г;
- розмарин свежий – 10 г;
- свиной подчеревок – 100 г;
- масло оливковое – 20 мл;
- анчоусы – 30 г;
- каперсы – 10 г;
- вино белое сухое – 60 мл;
- сливки – 100 мл.
Читайте также:
Спагетти "Путтанеска": простой и вкусный ужин от легендарного Марко Черветти
Паста карбонара с курицей: простой и вкусный домашний вариант традиционного рецепта
Сытное жаркое с мясом и капустой: рецепт ароматной итальянской кассулы
Приготовление
Шаг 1
Нарезаем говядину на слайсы средней толщины.
Шаг 2
На каждый слайс кладем веточку розмарина и сворачиваем в рулет.
Шаг 3
Оборачиваем говядину в свиной подчеревок.
Шаг 4
Кладем рулеты на разогретую сковороду, смазанную оливковым маслом. Жарим до готовности со всех сторон.
Шаг 5
Выкладываем сальтимбокку на тарелку. В сковороду добавляем анчоусы, каперсы и белое вино, тушим соус, пока алкоголь не испарится.
Шаг 6
В сковороду добавляем сливки, тщательно перемешиваем.
Шаг 7
На тарелку выливаем соус из анчоусов, каперсов, вина и сливок, сверху выкладываем сальтимбокку.
Читайте также:
Очень по-итальянски: рецепт вкуснейших фрикаделек в соусе
Как приготовить Страчетти: рецепт вкусного итальянского блюда из говядины
Омлет в итальянском стиле: престой рецепт Чиполлаты