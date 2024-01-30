Пирог из песочного теста с вареньем на скорую руку: рецепт вкусной и бюджетной выпечки

Рассыпчатое песочное тесто и кисловатый-сладкий вкус варенья — безупречное сочетание, которое никого не оставит равнодушным. Такой десерт под силу приготовить любому кулинару. В технологии приготовления нет ничего сложного, зато вкус запоминается надолго.

Песочный пирог с вареньем — это быстрое и вкусное решение, когда хочется чего-то сладкого без больших усилий. Этот рецепт прост в исполнении и не требует много времени. Начинка уже готова, а тесто можно быстро замесить из доступных продуктов, пишет УНИАН.

Ингредиенты:

пшеничная мука — 2 стакана;

сливочное масло или маргарин — 200 г;

сахар — 1/2 стакана;

яйцо куриное — 1 штука;

варенье или джем на ваш выбор — около 200 г;

разрыхлитель теста — 1 чайная ложка;

ванильный сахар — по желанию.

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Приготовление:

Шаг 1. Разогрейте духовку до 180°C. Форму для выпекания смажьте маслом или выстелите пергаментной бумагой.

Шаг 2. В миске смешайте муку с разрыхлителем и сахаром. Добавьте ванильный сахар по желанию.

Шаг 3. Растопите сливочное масло и слегка остудите. Добавьте масло в муку и тщательно перемешайте.

Шаг 4. Вбейте яйцо и замесите мягкое, но не липкое тесто.

Шаг 5. Разделите тесто на две части. Одну часть равномерно распределите по дну формы, формируя небольшие бортики.

Шаг 6. Равномерно распределите варенье поверх теста.

Шаг 7. Оставшееся тесто натрите на крупной терке поверх варенья.

Шаг 8. Поставьте форму в духовку и выпекайте пирог 25-30 минут до золотистого цвета.

Подавайте пирог теплым или остывшим.

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