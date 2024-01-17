Как быстро и легко помыть зеркало без разводов — 4 ингредиента, которые всегда есть дома

Имеете проблему с зеркалами, они постоянно грязные и все в разводах? Тогда вам стоит знать, что мытье зеркал и их чистота больше не проблема. Существуют действенные народные средства, которые эффективно помогают помыть зеркала без разводов.

Фокус сделал подборку всех возможных методов, которые могут вам пригодиться. Эти средства всегда есть под рукой, поэтому вам не придется тратить много денег. Если раньше вы с ужасом вспоминали, что надо еще помыть зеркала, то теперь вы с удовольствием будете это делать.

Уксусный раствор

Уксус — это надежный и полезный продукт, который часто помогает бороться с бытовыми проблемами. Одной из таких является мытье зеркал. Смешайте одну часть уксуса с четырьмя частями воды. Залейте раствор в распылитель и нанесите его на поверхность зеркала. Затем возьмите мягкую, сухую ткань или газету и просто протрите поверхность.

Картофелевод

Разрежьте сырой картофель пополам и натрите зеркало внутренней стороной картофелинки. Затем вытрите поверхность мягкой тканью.

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мытье зеркала Фото: https://mirad.com.ua/

Лимонный сок

Смочите губку или мягкую ткань в лимонном соке и нанесите на зеркало. Затем чистой и мягкой тряпкой протрите зеркало до сухого состояния.

Спирт

Подогрейте воду и смешайте со спиртом в пропорции одна часть спирта и несколько частей воды. Нанесите раствор на зеркало, а затем тщательно протрите его сухой тряпкой или микрофиброй.

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