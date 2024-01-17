Полезные лайфхаки: как удалить остатки наклеек с любого типа поверхности

Остатки наклеек и липкого клея очень раздражают. Но их можно удалить с помощью средств, которые наверняка уже есть у вас дома.

Когда вы снимаете наклейку или этикетку с обратной клейкой стороной, на предмете могут остаться стойкие липкие остатки. Если у вас возникает соблазн поскрести это место шпателем или металлическим лезвием, не делайте этого. Эти инструменты могут поцарапать поверхность. Следуйте этим советам, чтобы узнать, как удалить остатки наклеек со стекла, пластика, дерева и одежды с помощью продуктов, которые есть у вас дома, пишет BHG.

Сначала удалите пальцами как можно больше остатков наклейки. Кончиками пальцев скатайте липкий клей в шарики и отщипните их. Затем воспользуйтесь любым из способов, описанных ниже.

Пластиковый скребок

Используйте пластиковый скребок, например край старой подарочной карты или лезвие пластикового ножа, чтобы безопасно соскоблить клей, не поцарапав поверхность объекта. Это хорошо помогает удалить остатки наклейки с пластиковых или стеклянных поверхностей.

Горячая вода

Налейте несколько капель средства для мытья посуды в раковину или контейнер, наполненный горячей водой, и погрузите предмет (если это возможно) в воду, чтобы он отмокал, пока не размягчатся остатки наклейки. Соскребите клей пластиковым скребком или пальцами.

Фен

Использование фена — один из лучших способов удаления остатков наклейки. Направьте фен на остатки наклейки, включите его и дайте горячему воздуху ослабить клей. Соскребите, чтобы удалить.

Медицинский спирт или водка

Медицинский спирт — эффективный растворитель, безопасный для большинства пластиковых, деревянных и стеклянных поверхностей. Водка является хорошей заменой. Смочите бумажное полотенце или чистую ткань медицинским спиртом и протрите остатки, чтобы удалить их. В случае стойких наклеек положите на это место ткань, пропитанную спиртом, и оставьте на несколько минут, чтобы размягчить остатки. Используйте ткань, чтобы стереть то, что осталось.

Арахисовое масло

Нанесите арахисовое масло на деревянные, стеклянные или пластиковые поверхности, нанеся его на место и оставив на месте, пока остатки наклейки не размягчатся. Используйте чистую ткань, чтобы удалить арахисовое масло и остатки.

WD-40

Смазочный спрей WD-40 имеет множество применений в доме, и удаление остатков наклеек — одно из них. Распылите раствор на место наклейки и оставьте на несколько минут. Затем используйте тряпку, чтобы вытереть остатки.

Растительное масло

Нанесение растительного масла может помочь смягчить остатки наклейки. Соскребите остатки пальцами, пластиковым скребком или пластиковым ножом. Вы также можете попробовать потереть чистой тряпкой. После удаления остатков наклейки вытрите излишки масла.

Дистиллированный белый уксус

Смочите ткань или бумажное полотенце уксусом и приложите его к липкому участку. Дайте ему впитаться в течение нескольких минут, чтобы размягчить остатки, а затем протрите или поскребите, чтобы удалить их.

Резиновый ластик

Вы можете использовать резиновый ластик, чтобы удалить остатки наклейки с большинства поверхностей. Резиновая поверхность скатывает остатки.

Читайте также:

Лайфхаки, которые помогут прочистить слив на кухне

Ежедневные привычки, которые снижают тревожность

Ремонт ванной: 9 самых распространенных ошибок, которые могут испортить всю работу

Как удалить остатки наклейки с выстиранной и высушенной одежды

Чтобы удалить остатки наклейки с одежды, постарайтесь удалить их как можно скорее и не пропускайте одежду через сушилку. Однако несчастные случаи случаются поэтому если вы имеете дело с засохшими остатками наклеек на одежде, попробуйте эти методы. Не забудьте сначала поэкспериментировать на незаметном месте.

Удаление остатков наклейки с натуральной ткани

Избавиться от остатков наклейки на одежде из натуральных волокон можно, протерев это место ацетоном (или жидкостью для снятия лака), нанесенным на чистую ткань. Постирайте и высушите вещь, как обычно.

Удаление остатков наклейки с синтетической ткани

Чтобы избавиться от остатков наклеек на одежде из синтетики, поместите ее в морозильную камеру на 45–90 минут. Вытащите одежду и сразу отщипните как можно больше затвердевших кусочков. Затем смочите место водой, добавьте пару капель мягкого средства для мытья посуды и сотрите остатки наклейки салфеткой из микрофибры. Постирайте и высушите предмет одежды, как обычно.

Можно ли использовать зубную пасту для удаления остатков наклейки?

Зубная паста удаляет остатки наклеек с некоторых поверхностей, но ее не следует использовать на натуральных материалах (например, дереве) или тканях, поскольку ингредиенты зубной пасты могут отбеливать поверхность или оставлять пятна. Чтобы удалить остатки наклеек с искусственных поверхностей зубной пастой, избегайте продуктов на гелевой основе и (после тестирования на незаметном месте) нанесите небольшое количество зубной пасты на липкие остатки и сотрите.

Читайте также:

Действенные методы, которые помогут быстро убрать с одежды запах секонд-хенда

Как часто нужно стирать джинсы: советы экспертов

Использование специального пакета для стирки: какие вещи требуют особого ухода