Как правильно и вкусно замариновать лук

Маринованный лук — это отличная закуска, которая идеально подходит как дополнение к мясным блюдам, так и спокойно, для использования в приготовлении салатов. Готовится она путем замачивания нарезанного лука в маринаде. Этот процесс дает луку характерный кисловатый вкус и улучшает его структуру.

Фокус подготовил материал, как приготовить идеально вкусный маринованный лук. как это сделать вкусно и правильно читайте ниже.

Ингредиенты

2-3 средние луковицы;

1/2 стакана уксуса;

1/2 стакана воды;

1 столовая ложка сахара;

1 чайная ложка соли;

дополнительные специи по вкусу (например, горчица, черный перец, перец чили, кориандр).

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Фото: https://www.pexels.com/

Способ приготовления

Шаг 1

Очистите лук от кожуры и нарежьте на тонкие полукольца или кольца.

Шаг 2

В кастрюлю добавьте уксус, воду, сахар, по желанию его можно заменить на мед, и соль. Добавьте также любые другие специи, которые желаете использовать.

Шаг 3

Доведите маринад до кипения, снизьте огонь и дайте ему прокипеть в течение 1-2 минут, чтобы растворились сахар и соль.

Шаг 4

Добавьте нарезанный лук в кастрюлю с маринадом и выключайте огонь.

Шаг 5

Оставьте лук в маринаде в течение 15-20 минут.

Шаг 6

После того, как лук замаринуется, переложите его вместе с маринадом в пластиковый контейнер или стеклянную баночку. Закройте и поставьте в холодильник минимум на 1 час.

Приготовленный маринованный лук можно сервировать как закуску, добавлять в салаты или использовать как украшение для различных блюд. Попробуйте этот простой рецепт маринованного лука, и вы полюбите его освежающий вкус

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