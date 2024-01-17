Деруны, но не совсем: как приготовить оладьи из тыквы

Эти вкусные оладьи можно приготовить за считанные минуты. И они идеально подходят к завтраку.

Если любите деруны, то попробуйте приготовить это блюдо, которое очень их напоминает, но только из тыквы. Тыквенные оладьи получаются сочными, сладкими и ярко-оранжевыми. Рецептом поделились на сайте All Recipes.

Такие оладьи идеально подойдут к завтраку и их можно взять с собой на работу, или на пикник.

Тыквенные деруны

Ингредиенты:

мякоть тыквы – 400 г;

яйца – 2 шт.;

мука – 5 ст. л.;

соль;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

молотый мускатный орех – 1/3 ч. л.;

растительное масло для жарки.

Сначала приготовьте тесто. Мякоть тыквы вымойте и натрите на крупной или средней терке. Оставьте на 10 минут, затем осторожно отожмите, чтобы избавиться от лишней жидкости.

Тертую тыкву переложите в большую миску. Яйца слегка взбейте венчиком. Добавьте к тертой тыкве в миску. Всыпьте муку, соль, ванильный сахар и щепотку мускатного ореха. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

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В большой сковороде нагрейте небольшое количество масла. Получившееся оранжевое тесто выкладывайте порциями ложкой и жарьте на среднем огне с обеих сторон, пока оладьи не подрумянятся.

Готовые оладьи выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.

Подавайте со свежим йогуртом, или взбитыми сливками. А можно приготовить соус из йогурта с мятой, просто добавьте к йогурту мяту, мед и немного лимонной цедры.

Обычную пшеничную муку для оладий можно заменить овсяной или гречневой мукой.

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