Калифорнийский салат с макаронами: как приготовить оригинальное блюдо

Это простое блюдо из макарон, в котором используется много овощей. Блюдо получается простым и вкусным.

Для этого салата можно использовать любые овощи, которые могут оказаться под рукой. Вы можете увеличить, уменьшить или исключить любые овощи по вашему желанию. Отличными дополнениями к этому рецепту могут стать сладкий перец, грибы, оливки, кабачки, цветная капуста. Обязательно дайте салату остыть в течение нескольких часов перед подачей на стол. Так получится вкуснее. Рецептом поделились на сайте All Recipes.

Можно использовать спагетти, а можно и другие макаронные изделия вроде перьев, или фузилли.

Калифорнийский салат с макаронами

Ингредиенты:

Для заправки:

2 ст. л. белого винного уксуса;

2 ст. л. свежевыжатого лимонного сока;

2 ст. л. тертого сыра Пармезан;

2 ½ чайной ложки итальянских приправ;

1 ½ чайной ложки меда;

1 зубчик измельченного чеснока;

1 ч. л. дижонской горчицы;

1 ч. л. сушеного базилика;

соль;

свежемолотый черный перец;

оливковое масло.

Для салата:

пачка спагетти;

1 чашка молодого шпината, промытого и высушенного;

1 чашка нарезанной брокколи;

1 морковь, тертая;

красный лук;

огурец;

свежие помидоры;

сыр фета;

поджаренный нарезанный миндаль (по желанию).

Смешайте белый винный уксус, лимонный сок, сыр пармезан, итальянские приправы, мед, чеснок, дижонскую горчицу, базилик, соль и перец в небольшой миске до однородной массы. Постепенно добавьте оливковое масло, постоянно взбивая. А потом отставьте заправку, пока не подготовите прочие ингредиенты.

Доведите до кипения большую кастрюлю слегка подсоленной воды. Отварите спагетти так, как указано на упаковке. Пока варятся спагетти, подготовьте все овощи. Смешайте шпинат, брокколи, горох, морковь. Тонко нарежьте красный лук, огурец и помидор.

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Слейте воду с макарон и добавьте в миску с овощами. Смешайте макароны и овощи вместе. Полейте заправкой макароны и овощи и перемешайте до однородной массы. Добавьте сыр и миндаль и еще раз перемешайте.

Накройте макароны и поставьте в холодильник минимум на 3 часа или на ночь. Попробуйте салат с макаронами и при необходимости приправьте еще солью и перцем.

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