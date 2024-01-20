Невероятный пляцок с яблоками: откройте для себя вкус западноукраинского десерта
Такой яблочный десерт получается сочным и мягким. Большое преимущество этого пляцка в том, что его можно готовить круглый год.
Пляцок с яблоками – очень вкусная выпечка, характерная для западноукраинской кухни. В этом десерте яблочного крема значительно больше, чем теста. Это делает его восхитительным и супернежным. Рецепт порекомендовал кулинарный портал "Файні рецепти".
Ингредиенты
Тесто:
- яйца куриные – 3 шт;
- сахар – 1 ст;
- маргарин – 180 г;
- мука пшеничная – 3,5 ст.л;
- разрыхлитель – 2 ч.л.
Крем:
- сахар – 1 ст;
- сметана густая – 200 г;
- масло сливочное размягченное – 150 г;
- яблоки – 1,5 кг.
Декор:
- печенье песочное –100 г;
- сахар – 0,5 ст;
- яблоки – 2 шт.
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Приготовление
Шаг 1
Взбейте яйца с сахаром, добавьте маргарин комнатной температуры и просейте муку вместе с разрыхлителем. Замесите тесто и поделите его на три части.
Шаг 2
Застелите противень пекарской бумагой или силиконовым ковриком и подпылите слегка мукой. Раскатайте одну порцию теста толщиной примерно 5 мм и выложите на лист.
Шаг 3
Выпекайте корж в духовке, разогретой до 250 градусов примерно 10-15 минут, пока он не станет золотистого цвета. Таким образом испеките еще два коржа.
Шаг 4
Очистите яблоки от кожуры, удалите у них сердцевину и нарежьте кусочками. В сотейник с нарезанными яблоками насыпьте сахар и проварите их до тех пор, пока они не станут мягкими.
Шаг 5
Пюрируйте яблоки с помощью блендера и дайте им остыть. Добавьте в яблочное пюре сметану и сливочное масло, взбейте крем миксером.
Шаг 6
Намажьте коржи толстым слоем крема. На верх пляцка также выложите крем и посыпьте его измельченным в крошку печеньем.
Шаг 7
Пляцок должен пропитаться кремом при комнатной температуре не менее 5 часов. За это время коржи, пропитавшись кремом, станут мягче и вырастут в объеме.
Шаг 8
Поделите пляцок на порционные кусочки и украсьте их на свой вкус. Это можно сделать:
- фруктовым мармеладом,
- рублеными орешками,
- молотой корицей.
Некоторые хозяйки предпочитают складывать этот пляцок иначе:
- Песочный корж.
- Яблочный крем.
- Песочная крошка.
И хотя на то, чтобы испечь пляцок потребуется определенное время, поверьте, он того стоит. Приятного аппетита!
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