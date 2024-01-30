Венесуэльский хлеб с ветчиной "Пан де Хамон": блюдо, возникшее более 100 лет назад
Хлеб покрыт слоями ветчины, оливок и изюма, а затем свернут в рулет, образуя красочные, яркие ломтики хлеба. Пан де Хамон появился в начале 1900-х годов, когда пекарь Густаво Рамелло искал способ использовать остатки рождественской ветчины.
Пан де Хамон – это традиционный венесуэльский праздничный хлеб, который сочетает в себе сладость и соленость, создавая уникальный вкус. Если вы никогда не пробовали венесуэльский хлеб с ветчиной, вас ждет гастрономический сюприз. Он идеален для праздничного стола или уютного семейного ужина, сообщает Taste of Home.
Ингредиенты:
- пшеничная мука — 500 г;
- сахар — 100 г;
- соль — 1 чайная ложка;
- сухие дрожжи — 10 г;
- теплое молоко — 250 мл;
- яйцо — 1 штука;
- растопленное сливочное масло — 50 г;
- ветчина нарезанная — 300 г;
- измельченные оливки — 1/2 стакана;
- изюм — 1/2 стакана.
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Приготовление:
Шаг 1. В большой миске смешайте муку, сахар, соль и дрожжи.
Шаг 2. Добавьте теплое молоко, яйцо и растопленное сливочное масло. Замесите тесто до однородной консистенции. Оставьте его в теплом месте на 1 час, чтобы поднялось.
Шаг 3. Когда тесто поднимется, раскатайте его в прямоугольник толщиной около 1 см.
Шаг 4. Равномерно распределите по тесту нарезанную ветчину, оливки и изюм.
Шаг 5. Аккуратно сверните тесто в рулет.
Шаг 6. Переложите рулет на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Шаг 7. Дайте тесту подняться еще на 30 минут.
Шаг 8. Запекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 35-40 минут, или до золотистой корочки.
Подавайте Пан де Хамон теплым или остывшим. Этот хлеб с ветчиной станет отличным дополнением к вашему столу, удивив гостей сочетанием вкусов.
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