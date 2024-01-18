Можно ли взрослым пить цельное молоко? Ответ диетологов вас удивит

Вокруг коровьего молока столько различных споров, из-за которых многие люди навсегда исключили его из своего рациона. Узнайте о плюсах и минусах этого популярного напитка, а также о том, как включить его в свой рацион здорового питания.

Раньше молоко было настолько привычным повседневным продуктов, без которого практически любой человек не мог представить своего существования. С тех пор молоко подверглось тщательному изучению: одни давали ему зеленый свет, другие считали вредным, а люди с чувствительным к лактозе желудком полностью исключали его употребления. Цельное молоко также было вытеснено множеством других вариантов молочного и немолочного молока, которые заняли место на прилавках магазинов. Это также может вас запутать в выборе лучшего варианта. Какова же пищевая ценность стакана цельного молока по сравнению с другими популярными видами молочного молока и действительно ли оно так вредно для взрослого человека. Об этом пишет Eating Well.

Фото: Freepik

Стакан цельного молока содержит все девять незаменимых аминокислот, что делает его полноценным белком и высококачественным вариантом, который поможет вам удовлетворить потребности вашего организма. Молоко является отличным источником кальция, удовлетворяя 24% ваших ежедневных потребностей в минералах, необходимых для построения костей и зубов. Также оно содержит более половины ежедневной нормы витамина В12, который способствует образованию эритроцитов и нервной системы.

Единственные существенные различия между цельным молоком и его аналогами — это содержание жира и насыщенных жиров. Альтернативы с меньшим содержанием жира менее калорийны, чем цельное молоко. В остальном содержание белков, углеводов и микроэлементов в цельном молоке по сравнению с 2%, 1% и обезжиренным молоком практически одинаково. Какую же пользу можно получить, употребляя цельное молоко?

Лучшее восстановление мышц после тренировки

Цельное молоко идеально утоляет жажду после тренировки, поскольку оно содержит 88% воды. Он также содержит множество питательных веществ, помогающих пополнить запасы гликогена, поскольку одна чашка содержит 12 граммов углеводов. Электролиты, включая натрий, калий, кальций и магний, содержатся не только в спортивных напитках, но и в молоке и они теряются с потом и нуждаются в пополнении после тренировки. Вам также не нужно выпивать ложку протеинового порошка или BCAA, чтобы насытиться белком. Стакан молока содержит 8 граммов белка и все девять незаменимых аминокислот.

Удовлетворение потребности в витамине D

Фото: Pexels

Витамин D можно получить не из всех продуктов питания, поэтому дефицит этого витамина является распространенной проблемой. Стакан цельного молока обеспечивает 12% дневной нормы витамина D, помогая приблизиться к ежедневным нормам. Очень важно получать достаточное количество витамина солнца, поскольку витамин D поддерживает множество важных функций, включая усвоение кальция, поддержку здоровой иммунной системы, уменьшение воспалений и повышение настроения.

Длительное насыщение

Хотя некоторые люди могут избегать цельного молока из-за его жирности, жир является важным макронутриентом, который необходимо потреблять ежедневно. Помимо поддержание здоровья мозга и иммунитета, жиры обеспечивают чувство сытости, и без него мы не сможем почувствовать себя полностью удовлетворенными после еды. Ведь именно сытость после еды может помочь предотвратить переедание.

Лучшее усвоение жирорастворимых витаминов

Молоко содержит все четыре жирорастворимых витамина: витамин А, D, Е и К. Жирорастворимые витамины отличаются от водорастворимых, поскольку для лучшего усвоения и использования организмом им необходим жир. Стакан цельного молока уже содержит жир, поэтому это идеальное средство, способствующее усвоению и доставке этих необходимых витаминов в организм.

Что важно знать

Фото: Freepik

Цельное молоко действительно содержит наибольшее количество насыщенных жиров и об этом следует помнить. Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует ограничить потребление насыщенных жиров до 5–6% от ежедневных калорий. Для человека, соблюдающего диету в 2000 калорий, это будет не более 13 граммов насыщенных жиров в день. Если вы выпиваете один-два стакана цельного молока каждый день, то можете оказаться близки к достижению пределов AHA. Кроме того, если вы потребляете другие продукты животного происхождения (говядину, курицу или свинину) или другие жирные молочные продукты (например, йогурт или сыр), то можете превысить дневную норму насыщенных жиров.

Цельное молоко очень универсально, так как вы можете выпить его просто так, добавить в мюсли или гранолу или использовать для приготовления утренней овсянки. Вы можете вспенить его и добавить в утреннюю чашку кофе или чая.

Полезнее ли пить цельное молоко?

Цельное молоко — это питательный напиток, который содержит такое же количество белка, витаминов и минералов, что и обезжиренное и нежирное молоко. Если вы предпочитаете вкус цельного молока менее жирному молоку, выбирайте цельное. Если вы обнаружите, что едите много других продуктов, богатых насыщенными жирами, таких как жирные сыры, йогурты и мясо, подумайте о том, чтобы выпить стакан нежирного молока.

Труднее ли переваривать цельное молоко?

Цельное молоко не обязательно сложнее переваривать. Однако, как и другие продукты, содержащие жир, переваривание цельного молока может занять больше времени. Жир — это макронутриент, который расщепляется и переваривается организмом дольше всего по сравнению с белками и углеводами.

Как видите, коровье молоко — ценный продукт питания, который не стоит исключать из своего рациона без потребности или проблем со здоровьем. Однако следует контролировать его потребление, чтобы не перебирать норму насыщенных жиров.

Читайте также:

Полезно или вредно: 8 развенчанных мифов о молоке

Опасное сочетание. Почему, согласно Аюрведе, нельзя смешивать молоко и бананы

Диетологи назвали самое полезное молоко, которое нужно добавлять в кофе

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.