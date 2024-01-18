Как в кофейне: рецепт тыквенного латте
Тыквенное латте обычно ассоциируется с осенью. Впрочем, никто не запрещает готовить его тогда, когда вам захочется.
Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко делится рецептом настоящего тыквенного латте, которое можно приготовить, не выходя из дома.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для тыквенного сиропа:
- 150 г (6 ст.л.) сахара;
- 150 мл воды;
- 1 ч.л. корицы;
- 3 шт. специй гвоздики;
- ¼ ч. л. молотого имбиря;
- ½ ч. л. молотого мускатного ореха;
- 150 г запеченной тыквы (200 г сырой).
Для тыквенного латте:
- 250 мл цельного молока;
- 30 мл эспрессо;
- 2 ст. л. домашнего тыквенного сиропа;
- взбитые сливки (по желанию).
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Сироп: 200 г тыквы чистим от кожуры, нарезаем кусочками и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Запекаем 30 мин при температуре 180 градусов (готовая тыква должна быть мягкой).
После этого перебиваем запеченный овощ блендером в пюре.
В кастрюле смешиваем 150 мл воды, 150 г (6 ст. л.) сахара и доводим до кипения. Когда сахар растворится, добавляем 1 ч. л. корицы, 3 шт. гвоздики, ¼ ч. л. молотого имбиря, ½ ч. л. мускатного ореха и 150 г тыквенного пюре. Мешаем и варим еще 20 мин.
Через 20 мин снимаем сироп с огня и процеживаем через марлю или мелкое сито. Переливаем сироп в чистую, сухую емкость и держим в холодильнике до 7 дней.
Латте: завариваем эспрессо, нагреваем и вспениваем 250 мл молока.
В чашку наливаем 2 ст. л. тыквенного сиропа, а сверху добавляем 30 мл горячего эспрессо, мешаем.
Добавляем вспененное молоко на ¾ чашки. Можно добавить взбитые сливки и посыпать напиток специями.
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