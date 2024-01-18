Как в кофейне: рецепт тыквенного латте

Тыквенное латте обычно ассоциируется с осенью. Впрочем, никто не запрещает готовить его тогда, когда вам захочется.

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко делится рецептом настоящего тыквенного латте, которое можно приготовить, не выходя из дома.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для тыквенного сиропа:

150 г (6 ст.л.) сахара;

150 мл воды;

1 ч.л. корицы;

3 шт. специй гвоздики;

¼ ч. л. молотого имбиря;

½ ч. л. молотого мускатного ореха;

150 г запеченной тыквы (200 г сырой).

Для тыквенного латте:

250 мл цельного молока;

30 мл эспрессо;

2 ст. л. домашнего тыквенного сиропа;

взбитые сливки (по желанию).

Читайте также:

Рецепт популярного лемковского блюда.

Рецепт салата с морковью и капустой.

Рецепт салата с курицей и ананасами.

Сироп: 200 г тыквы чистим от кожуры, нарезаем кусочками и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Запекаем 30 мин при температуре 180 градусов (готовая тыква должна быть мягкой).

После этого перебиваем запеченный овощ блендером в пюре.

В кастрюле смешиваем 150 мл воды, 150 г (6 ст. л.) сахара и доводим до кипения. Когда сахар растворится, добавляем 1 ч. л. корицы, 3 шт. гвоздики, ¼ ч. л. молотого имбиря, ½ ч. л. мускатного ореха и 150 г тыквенного пюре. Мешаем и варим еще 20 мин.

Через 20 мин снимаем сироп с огня и процеживаем через марлю или мелкое сито. Переливаем сироп в чистую, сухую емкость и держим в холодильнике до 7 дней.

Латте: завариваем эспрессо, нагреваем и вспениваем 250 мл молока.

В чашку наливаем 2 ст. л. тыквенного сиропа, а сверху добавляем 30 мл горячего эспрессо, мешаем.

Добавляем вспененное молоко на ¾ чашки. Можно добавить взбитые сливки и посыпать напиток специями.

Читайте также:

Рецепт винегрета с авокадо и орехами.

Рецепт караимских пирожков с картофелем.

Рецепт салата с тунцом и рисом.