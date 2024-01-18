Сливочный тосканский куриный суп: рецепт итальянской кухни
Суп с нежным куриным мясом, макаронами и шпинатом обладает изумительным ароматом. А чеснок, зелень, пассерованный лук и вяленые помидоры придают бульону особый вкус.
Сливочный тосканский куриной суп — это богатый и ароматный суп, который идеально подходит для холодных дней. Он сочетает в себе нежное куриное мясо, ароматные овощи и сливки, создавая невероятно сытное блюдо, сообщает Taste of Home.
Ингредиенты:
- куриное филе — 300 г;
- картофель — 2 штуки;
- морковь — 1 штука;
- лук — 1 головка;
- чеснок — 2 зубчика;
- куриной бульон — 1 литр;
- сливки — 200 мл;
- шпинат — 100 г;
- оливковое масло — 2 столовые ложки;
- соль, черный перец — по вкусу;
- мускатный орех — щепотка.
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Приготовление:
Шаг 1. Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки. Картофель и морковь очистите и нарежьте кубиками. Лук и чеснок мелко нашинкуйте.
Шаг 2. В кастрюле на среднем огне разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте чеснок.
Шаг 3. Добавьте куриное мясо и жарьте, пока оно не станет золотистым.
Шаг 4. Положите в кастрюлю картофель и морковь, залейте куриной бульоном. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите около 20 минут.
Шаг 5. Когда овощи станут мягкими, добавьте сливки и шпинат. Посолите, поперчите и добавьте мускатный орех. Готовьте еще 5 минут.
Шаг 6. Подавайте суп горячим, украсив свежим шпинатом или зеленью.
Этот суп станет отличным выбором для семейного ужина или теплого обеда. Он не только согреет вас, но и порадует своим богатым вкусом и ароматом.
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