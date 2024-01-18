Возвращаемся к корням: как украинцы называли детей в 2023 году (видео)

Языковед заметил, что возвращается мода на древние имена, которые когда-то носили известные украинские деятели. Среди них — Иван, Мария, Андрей.

Украинский филолог Александр Авраменко раскрыл самые популярные имена, которыми называли детей в 2023 году. Об этом языковед рассказал в своем экспресс-уроке.

Женские имена:

Анастасия;

Виктория;

Дарья;

Ева;

Злата;

Екатерина;

Мирослава;

Мария;

София;

Соломия.

Мужские имена:

Андрей;

Богдан;

Владимир;

Василий;

Даниил;

Иван;

Матвей;

Николай;

Александр;

Ярослав.

Педагог отметил, что возвращается мода на древние имена, на имена известных украинских деятелей (Анастасия Лисовская (Роксолана), театральный деятель Мария Заньковецкая, митрополит Андрей Шептицкий, писатель Иван Франко).

"Украинцы возвращаются к своим истокам", — отмечает Александр Авраменко.

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Александр Авраменко

Александр Авраменко — известный педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими экспресс-уроками, в которых учит людей говорить без ошибок, искореняя суржик. Он также издает книги для подготовки к экзаменам.

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