Американец устроил общий baby shower для пяти беременных любовниц (фото, видео)

Видео с вечеринки просмотрели 10 миллионов раз, и многие не поняли такого поступка. Пользователи считают ненормальным, что мужчина собрал пятерых женщин, каждая из которых беременна от него, вместе.

Музыкант из Нью-Йорка Зедди Уиллс устроил в Квинсе baby shower сразу для пяти женщин, которые беременны от него. Соответствующими кадрами на своей странице в TikTok и Instagram поделилась одна из будущих мам, 29-летняя певица из Бруклина Лиззи Эшли.

На видео и фотографиях, опубликованных девушкой, – женщины на солидных сроках беременности. На одном фото виден и будущий многодетный отец в окружении своих любовниц.

Судя по снимкам, между виновницами вечеринки нет какой-то конкуренции или неприязни. Они выглядят вполне радостными.

Читайте также:

"Забыл о булочке": женщина показала смешную реакцию мужа на ее третью беременность (видео)

Женщина после интрижки с сантехником 9 месяцев скрывала беременность (фото)

Умещалась на ладони: в Великобритании родилась девочка весом 328 грамм (фото)

В сети видео просмотрели свіше 10 миллионов человек. Многие не поняли такого поступка мужчины и завалили аккаунт Лиззи возмутительными комментариями, из-за чего она вынуждена была оправдываться.

"Мы любим нашего папочку. Мы не будем портить жизнь нашим малышам. Наши семьи это приняли. Ничего не остается, кроме как поддерживать друг друга. Мы не можем изменить тот факт, что он наш папочка, и все происходит по какой-то причине. Мы решили работать вместе, и наши семьи поддерживают наше решение! Мы приняли друг друга. Маленьким лучше", – заявила она.

Эшли подчеркнула, что рада тому, что ее ребенок родится "в большой семье".

Ранее Лиззи попала в заголовки газет после того, как она была вовлечена в ссору с нью-йоркским адвокатом во время выступления на тротуаре. Энтони Орлича уволили из юридической фирмы после того, как он сорвал с ее головы парик.

Бейби шауэр (англ. baby shower, дословно — "младенческий душ") — обычай устраивать вечеринку для будущей матери и праздновать рождение будущего ребенка. В современном виде бейби шауэр начал практиковаться в США после Второй мировой войны, а под влиянием американской культуры постепенно набирал и продолжает набирать популярность в ряде европейских стран.

Читайте также:

Две матери одновременно забеременели от анонимного мужчины и обменялись детьми (фото)

"Хорошо для детского сада": в США четыре сестры забеременели одновременно (фото)

В американской больнице почти одновременно забеременели 22 сотрудницы