Идеально к борщу: рецепт пампушек с чесноком
Пампушки можно готовить из разной муки — не только из пшеничной, но и из гречневой или ржаной. Их можно смаковать и самостоятельно.
Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко делится рецептом вкусных пампушек, которые идеально подойдут к борщу.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста на 12 пампушек:
- 450 г пшеничной муки;
- 250 мл теплого молока;
- 100 г размягченного сливочного или подсолнечного масла (+ для смазывания формы);
- 10 г сухих дрожжей;
- 1 ст. л. сахара;
- ½ ч. л. соли.
Для начинки:
- 3 зубчика чеснока;
- 6 веточек укропа;
- 2 ст. л. подсолнечного масла;
- 1 ст. л. уксуса;
- соль и перец по вкусу.
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Для начала в большой миске смешиваем сухие ингредиенты для теста: 450 г пшеничной муки, 10 г сухих дрожжей, 1 ст. л. сахара и ½ ч. л. соли. Сахар всыпаем в другую сторону миски от дрожжей. После этого вливаем 250 мл теплого молока, добавляем 100 г размягченного сливочного масла.
Замешиваем эластичное тесто (оно не должно прилипать к рукам). Оставляем его в теплом месте на 45 минут, накрыв полотенцем или пищевой пленкой. После этого обминаем тесто и формируем 12 шариков-шариков. Разогреваем духовку до 180 градусов.
Раскладываем шарики в форму, уже смазанную сливочным или растительным маслом. Оставляем пампушки в форме еще на полчаса.
Ставим форму с подошедшими пампушками в разогретую до 180 градусов духовку выпекаться на 25-30 минут.
Делаем начинку. Чистим 3 зубчика чеснока и очень мелко рубим ножом. Выкладываем в маленькую пиалу. Моем и обсушиваем зелень 6 веточек укропа и тоже мелко рубим. Добавляем к чесноку. Вливаем 2 ст. л. подсолнечного масла, 1 ст. л. уксуса и добавляем соль с перцем по вкусу. Тщательно все мешаем.
Поливаем чесночной заправкой готовые пончики, пока они еще горячие.
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