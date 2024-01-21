Двухслойный торт "Белый бархат": рецепт изысканной выпечки (фото)
Торт имеет невероятно мягкую, легкую текстуру, оставаясь при этом пушистым и удивительным на вкус. Секретный ингредиент: яичные белки вместо целых яиц.
Торт "Белый бархат" — это изысканное лакомство, идеально подходящее для торжественных случаев. Его нежный вкус и бархатистая текстура делают его превосходным выбором для праздничного стола. Этот торт обладает не только превосходным вкусом, но и элегантным видом, что делает его отличным выбором для любого праздничного застолья, сообщает Taste of Home.
Ингредиенты
Для теста:
- мука пшеничная — 300 г;
- сахар — 300 г;
- сливочное масло — 200 г;
- яйца куриные — 4 штуки;
- молоко — 250 мл;
- разрыхлитель теста — 2 чайные ложки;
- ванильный экстракт — 1 чайная ложка;
- соль — щепотка.
Для крема:
- сливочный сыр — 400 г;
- сливки 33-35% — 200 мл;
- сахарная пудра — 150 г;
- ванильный сахар — 1 пакетик.
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Приготовление
Шаг 1. Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром до пышности. Отделите желтки от белков. Поочередно добавляйте белки, продолжая взбивать.
Шаг 2. Смешайте муку, разрыхлитель и соль. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в яично-масляную смесь, чередуя с молоком и ванильным экстрактом.
Шаг 3. Разогрейте духовку до 180°C. Форму для торта смажьте маслом и обсыпьте мукой. Вылейте тесто в форму и выпекайте около 40-45 минут. Охладите коржи.
Шаг 4. Для крема взбейте сливочный сыр с сахарной пудрой и ванильным сахаром. В отдельной миске взбейте сливки до крепких пиков. Аккуратно соедините сливки с сырной массой.
Шаг 5. Разрежьте коржи горизонтально на слои. Промажьте каждый слой кремом.
Шаг 6. Оформите верх и бока торта кремом. Украсьте по желанию.
Подавайте торт "Белый бархат" к чаю или кофе. Этот торт не только порадует вас и ваших гостей своим великолепным вкусом, но и станет украшением праздничного стола.
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