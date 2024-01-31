Как быстро почистить микроволновку и кофемашину: несколько простых способов
Чтобы отмыть микроволновку, налейте в миску воду и выжмите в нее сок лимона. Так вы не только очистите, но и продезинфицируете микроволновку, а также устраните неприятные запахи.
Чистота бытовой техники – залог ее долговечности и эффективности. Особенно это касается таких устройств, как микроволновые печи и кофемашины, которые используются ежедневно, сообщает Ivona.
Хозяйки используют несколько простых и быстрых способов, чтобы поддерживать их в чистоте.
Чистка микроволновой печи
1. Использование лимона или уксуса.
Возьмите миску, заполненную водой на половину. Добавьте либо пару ложек уксуса, либо лимонный сок. Поместите миску в микроволновку и включите на полную мощность примерно на 5 минут. Пары помогут размягчить загрязнения. После завершения программы осторожно выньте миску и протрите внутреннюю поверхность микроволновки мягкой тряпкой или губкой.
2. Сода для трудновыводимых пятен.
Если имеются сложные загрязнения, используйте соду. Нанесите пасту из воды и соды на загрязненные места. Оставьте на 5-10 минут, а затем аккуратно протрите поверхность.
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Чистка кофемашины
1. Промывка уксусом.
Смешайте равные части воды и белого уксуса. Заполните этим раствором резервуар для воды в кофемашине и включите на полный цикл. После завершения пропустите через кофемашину еще два цикла с чистой водой, чтобы удалить остатки уксуса.
2. Чистка фильтров и деталей.
Разберите кофемашину и аккуратно вымойте все съемные детали (например, фильтр-держатель, каплеуловитель) в теплой воде с мягким моющим средством. Тщательно промойте и высушите перед возвращением на место.
Общие советы по уходу:
- чистите микроволновую печь и кофемашину регулярно, чтобы предотвратить накопление стойких загрязнений;
- используйте мягкие губки и тряпки, чтобы не повредить поверхности устройств;
- после чистки убедитесь, что все элементы полностью высохли перед следующим использованием.
Соблюдение этих простых рекомендаций поможет сохранить ваши устройства в идеальном состоянии и продлить их срок службы.
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