Как быстро почистить микроволновку и кофемашину: несколько простых способов

Чтобы отмыть микроволновку, налейте в миску воду и выжмите в нее сок лимона. Так вы не только очистите, но и продезинфицируете микроволновку, а также устраните неприятные запахи.

Чистота бытовой техники – залог ее долговечности и эффективности. Особенно это касается таких устройств, как микроволновые печи и кофемашины, которые используются ежедневно, сообщает Ivona.

Хозяйки используют несколько простых и быстрых способов, чтобы поддерживать их в чистоте.

Чистка микроволновой печи

1. Использование лимона или уксуса.

Возьмите миску, заполненную водой на половину. Добавьте либо пару ложек уксуса, либо лимонный сок. Поместите миску в микроволновку и включите на полную мощность примерно на 5 минут. Пары помогут размягчить загрязнения. После завершения программы осторожно выньте миску и протрите внутреннюю поверхность микроволновки мягкой тряпкой или губкой.

2. Сода для трудновыводимых пятен.

Если имеются сложные загрязнения, используйте соду. Нанесите пасту из воды и соды на загрязненные места. Оставьте на 5-10 минут, а затем аккуратно протрите поверхность.

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Чистка кофемашины

1. Промывка уксусом.

Смешайте равные части воды и белого уксуса. Заполните этим раствором резервуар для воды в кофемашине и включите на полный цикл. После завершения пропустите через кофемашину еще два цикла с чистой водой, чтобы удалить остатки уксуса.

2. Чистка фильтров и деталей.

Разберите кофемашину и аккуратно вымойте все съемные детали (например, фильтр-держатель, каплеуловитель) в теплой воде с мягким моющим средством. Тщательно промойте и высушите перед возвращением на место.

Общие советы по уходу:

чистите микроволновую печь и кофемашину регулярно, чтобы предотвратить накопление стойких загрязнений;

используйте мягкие губки и тряпки, чтобы не повредить поверхности устройств;

после чистки убедитесь, что все элементы полностью высохли перед следующим использованием.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет сохранить ваши устройства в идеальном состоянии и продлить их срок службы.

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