Песочное печенье с кедровыми орешками: ароматная домашняя выпечка к чаю
Постое в приготовлении печенье не только порадует вас своим вкусом, но и наполнит дом уютным ароматом запеченного теста и кедровых орешков.
Песочное печенье с кедровыми орешками – это изысканный и в то же время простой десерт, который придется по вкусу каждому. Нежное, хрустящее печенье с нотками кедровых орешков станет идеальным дополнением к утреннему чаю или кофе, пишет Say7.
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 300 г;
- сливочное масло (мягкое) — 200 г;
- сахар — 150 г;
- яйцо куриное (желток) — 1 штука;
- кедровые орешки — 50 г;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- разрыхлитель теста — 1 чайная ложка;
- соль — щепотка.
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Приготовление:
Шаг 1. В глубокой миске смешайте мягкое сливочное масло с сахаром до однородности. Добавьте желток и ванильный сахар, тщательно перемешайте.
Шаг 2. Просейте муку вместе с разрыхлителем и солью. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в масляно-яичную смесь, замешивая мягкое тесто.
Шаг 3. Добавьте кедровые орешки в тесто и аккуратно распределите их.
Шаг 4. Сформируйте из теста колбаску, заверните в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 30 минут.
Шаг 5. Разогрейте духовку до 180°C. Нарежьте охлажденное тесто на небольшие кружочки толщиной примерно 5 мм.
Шаг 6. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекайте около 15-20 минут до золотистого цвета.
Шаг 7. Готовое печенье остудите на решетке. Подавайте с чаем или кофе.
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