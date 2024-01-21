Песочное печенье с кедровыми орешками: ароматная домашняя выпечка к чаю

Постое в приготовлении печенье не только порадует вас своим вкусом, но и наполнит дом уютным ароматом запеченного теста и кедровых орешков.

Песочное печенье с кедровыми орешками – это изысканный и в то же время простой десерт, который придется по вкусу каждому. Нежное, хрустящее печенье с нотками кедровых орешков станет идеальным дополнением к утреннему чаю или кофе, пишет Say7.

Ингредиенты:

мука пшеничная — 300 г;

сливочное масло (мягкое) — 200 г;

сахар — 150 г;

яйцо куриное (желток) — 1 штука;

кедровые орешки — 50 г;

ванильный сахар — 1 пакетик;

разрыхлитель теста — 1 чайная ложка;

соль — щепотка.

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Приготовление:

Шаг 1. В глубокой миске смешайте мягкое сливочное масло с сахаром до однородности. Добавьте желток и ванильный сахар, тщательно перемешайте.

Шаг 2. Просейте муку вместе с разрыхлителем и солью. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в масляно-яичную смесь, замешивая мягкое тесто.

Шаг 3. Добавьте кедровые орешки в тесто и аккуратно распределите их.

Шаг 4. Сформируйте из теста колбаску, заверните в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 30 минут.

Шаг 5. Разогрейте духовку до 180°C. Нарежьте охлажденное тесто на небольшие кружочки толщиной примерно 5 мм.

Шаг 6. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекайте около 15-20 минут до золотистого цвета.

Шаг 7. Готовое печенье остудите на решетке. Подавайте с чаем или кофе.

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