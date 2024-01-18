Как часто следует менять подушки и как продлить срок их службы

Хороший ночной сон бесценен, и удобные подушки играют решающую роль. Узнайте, как часто и почему их следует заменять.

Нет лучшего ощущения, чем лечь в кровать и опустить голову на мягкую подушку в конце долгого дня. Сон бесценен, и качественные подушки играют ключевую роль в обеспечении хорошего ночного отдыха. Если вы заметили, что ваши подушки теряют форму, возможно, пришло время их заменить. Даже если вы регулярно стираете наволочки и сами подушки, рекомендуется заменять подушки каждые один-два года из соображений комфорта, гигиены и здоровья. Как часто следует менять подушки и как за ними ухаживать, пишет BHG.

Почему подушки необходимо менять

Есть три основные причины, по которым подушки необходимо периодически менять: комфорт, гигиена и здоровье. Хотя может показаться, что наволочка защитит саму подушку от загрязнения, пот и масла для тела проникают через чехол в подушку. Поскольку подушки используются каждый день, на них также скапливается грязь, которая может вызвать раздражение кожи и аллергию. Регулярная стирка наволочек, а также подушек, если их можно стирать в машине, помогает, но в какой-то момент вам все равно придется их заменить. Если вы заметили, что ваши подушки стали плоскими или комковатыми и вы испытываете дискомфорт по утрам, скорее всего, их необходимо заменить.

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Как узнать, когда следует заменить подушки

Обычно рекомендуется менять подушки каждые один-два года. А декоративные подушки и накидки служат немного дольше и при правильном уходе они могут прослужить немного дольше.

Подушки следует стирать каждые три-шесть месяцев, если их можно стирать: в прохладной воде в деликатном режиме с использованием мягкого жидкого стирального порошка.

Когда дело доходит до того, чтобы узнать, когда пришло время заменить подушки, следует обратить внимание на несколько факторов: ваша голова и шея не чувствуют поддержки, ваша подушка не сохранила свою первоначальную форму из-за слипания ее волокон, ваша подушка не кажется такой свежей, как раньше даже после хорошей стирки, или она просто перестала быть удобной:

Подушки потеряли форму, быстро сдуваются после взбивания или имеют комки.

Вы часто просыпаетесь с болью в шее, плечах или голове из-за отсутствия поддержки.

Вы испытываете раздражение кожи, зуд, чихание и другие аллергические реакции.

Подушки приобрели запах.

На подушках пятна от пота и масла для тела.

Как сохранить подушки в чистоте

Хотя со временем подушки необходимо заменять, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы продлить срок их службы. Если ваши подушки можно стирать в стиральной машинке, следуйте инструкциям о том, как часто их стирать, и делайте это регулярно. Кроме того, вот что вы можете сделать для ухода за подушками:

Купите чехлы для подушек

Защитная наволочка — это чехол на молнии, который служит дополнительным слоем защиты под наволочкой. Он продлевает срок службы вашей подушки, защищая ее от пятен, пылевых клещей, пота и запахов.

Взбивайте подушки

Взбивайте подушки каждое утро, чтобы изменить их форму после того, как они лежали всю ночь, и удалить накопившуюся пыль. В качестве альтернативы, если ваши подушки можно сушить в сушильной машине, после стирки взбейте их в сушильной машине или очистите пятна при низкой температуре.

Подушки для машинной стирки или точечной чистки

Если ваши подушки можно стирать в стиральной машине, следуйте инструкциям по уходу за ними. Подушки обычно следует стирать не реже одного раза в шесть месяцев. Тем, кто не может стирать вещи в стиральной машине, очистите пятна смесью теплой воды и уксуса.

Дезодорируйте подушки

Удалите неприятный запах, посыпав подушки пищевой содой или кукурузным крахмалом, и оставив их минимум на час. Затем тщательно пропылесосьте и взбейте подушку. Оставляйте подушки на улице под прямыми солнечными лучами на несколько часов каждый раз, когда вы стираете наволочки. Это также является отличным дезодорирующим приемом.

Какие типы подушек наиболее долговечны?

Подушки бывают разных стилей и из разных материалов. Некоторые из них сохраняют форму и уровень комфорта лучше и дольше, чем другие, о чем следует помнить при покупке подушек. Подушки из пены с эффектом памяти, из латекса, пуха и пера являются наиболее долговечными и могут прослужить несколько лет, если за ними ухаживать в соответствии с указаниями. Подушки из волокна являются синтетической альтернативой и не служат столько лет, как варианты с натуральным наполнителем. Однако они являются отличным гипоаллергенным выбором.

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