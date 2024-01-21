Итальянский свадебный суп в скороварке: рецепт ароматного Minestra Maritata

Суп с фрикадельками и пармезаном привлекает своим глубоким и богатым вкусом, а также является отличным вариантом для праздничного стола.

Итальянский свадебный суп, известный как Minestra Maritata, является классическим блюдом, которое сочетает в себе богатые и насыщенные ароматы. Готовится он быстро и легко, благодаря использованию скороварки, что делает его идеальным выбором для особых случаев, сообщает Taste of Home.

Ингредиенты:

куриные котлетки (мясные фрикадельки) — 500 г;

свежий шпинат — 200 г;

морковь — 2 штуки;

сельдерей — 2 стебля;

лук — 1 головка;

чеснок — 3 зубчика;

куриный бульон — 1,5 литра;

мелкая паста (например, орзо или стеллини) — 100 г;

пармезан для подачи;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

соль, перец — по вкусу.

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Приготовление:

Шаг 1. В скороварке на среднем огне разогрейте оливковое масло. Добавьте мелко нарезанный лук, морковь, сельдерей и измельченный чеснок. Обжаривайте до мягкости овощей, около 5 минут.

Шаг 2. В скороварку добавьте куриные котлетки и обжарьте их до золотистой корочки.

Шаг 3. Залейте содержимое скороварки куриным бульоном, доведите до кипения.

Шаг 4. Добавьте мелкую пасту, соль и перец по вкусу. Закройте скороварку и варите на низкой температуре 10 минут.

Шаг 5. Откройте скороварку, добавьте шпинат и варите еще около 2 минут, пока шпинат не увянет.

Шаг 6. Подавайте суп, посыпав его свеженатертым пармезаном.

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