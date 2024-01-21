Как удалить жевательную резинку: шесть действенных лайфхаков

Несмотря на то, что жевательная резинка может стать причиной неприятного сюрприза, существуют простые и эффективные методы, которые помогут вам быстро и без усилий справиться с этой проблемой.

Жевательная резинка может оказаться в самых неожиданных местах: на одежде, в волосах, на мебели или ковре. Удалить ее иногда бывает непросто, но существуют эффективные способы, которые помогут справиться с этой задачей, пишет Ivona.

1. Использование льда.

Один из самых популярных способов удаления жевательной резинки — это замораживание. Оберните кусок льда в полиэтиленовый пакет или ткань и приложите к жвачке на несколько минут. Когда резинка затвердеет, она легко отделится.

2. Растительное масло.

Растительное масло, оливковое масло или даже масло для тела могут помочь в удалении жвачки. Нанесите небольшое количество масла на жевательную резинку, оставьте на несколько минут, затем аккуратно удалите.

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3. Использование уксуса.

Теплый уксус также эффективен для удаления жевательной резинки. Нанесите теплый уксус на загрязненный участок и оставьте на несколько минут, затем аккуратно отделите жвачку.

4. Заморозка одежды.

Если жвачка попала на одежду, можно положить вещь в морозильник на несколько часов. После этого жвачка должна легко отойти от ткани.

5. Спирт или ацетон.

Спирт или ацетон (например, средство для снятия лака) могут быть использованы для удаления жевательной резинки с твердых поверхностей. Нанесите небольшое количество на ватный диск и протрите загрязненное место.

6. Глажка.

На гладильную доску подложите кусок картона, сверху — вещь, к которой прилипла жевательная резинка (липкой стороной к картону). Прогладьте ее с изнаночной стороны: жвачка размякнет и прилипнет к бумаге.

Применяя эти лайфхаки, вы сможете избавиться от жвачки без повреждения ваших вещей.

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