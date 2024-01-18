Существуют: какие есть слова на букву "и" в украинском языке (видео)

Ранее считалось, что слов на букву "и" не существует. Впрочем, с 2019 года правописание узаконило несколько таких слов.

Известный филолог Александр Авраменко ответил, существуют ли в украинском языке слова на букву "и". Об этом языковед рассказал в одном из своих мини-уроков.

Раньше считалось, что слов на букву "и" не бывает. Впрочем, с 2019 года правописание узаконило несколько слов, которые начинаются на эту букву:

ич (ич який хитрий);

икати (произносить "и" вместо "і");

ирод и ірод (две формы правильные);

ирий и ірій (две формы правильные).

Александр Авраменко отмечает, что таким образом говорили наши предки, поэтому и мы должны использовать такие слова.

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Александр Авраменко

Александр Авраменко — известный педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, филолог, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими экспресс-уроками, в которых учит людей говорить без ошибок, искореняя суржик. Он также издает книги для подготовки к экзаменам.

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