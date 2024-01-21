Сырные шарики во фритюре: быстрый рецепт, когда неожиданно нагрянули гости

Шарики из твердого сыра во фритюре не только просты в приготовлении, но и обязательно порадуют ваших гостей своим изысканным вкусом и привлекательным видом. Это отличное блюдо для любого застолья, будь то ужин в кругу семьи или неожиданный визит друзей.

Шарики из твердого сыра, обжаренные во фритюре — это восхитительная закуска, которая отлично подойдет для любого стола. Хрустящая корочка снаружи и тягучий, расплавленный сыр внутри делают это блюдо истинным удовольствием для любителей сыра, пишет 1000.menu.

Ингредиенты:

твердый сыр (например, чеддер или пармезан) — 200 г;

яйца куриные — 2 штуки;

панировочные сухари — 150 г;

мука — 100 г;

паприка — 1 чайная ложка;

чеснок порошок — 1/2 чайной ложки;

соль — по вкусу;

растительное масло для жарки.

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Приготовление:

Шаг 1. Натрите сыр на крупной терке. Сформируйте из натертого сыра небольшие шарики.

Шаг 2. В одной миске взбейте яйца. В другой миске смешайте панировочные сухари с паприкой, чесночным порошком и солью. В третьей миске налейте муку.

Шаг 3. Каждый сырный шарик обваляйте сначала в муке, затем окуните во взбитое яйцо, и в конце обваляйте в смеси панировочных сухарей.

Шаг 4. Разогрейте масло во фритюрнице или глубокой сковороде. Обжаривайте шарики до золотистого цвета, около 2-3 минут.

Шаг 5. Выложите готовые шарики на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Шаг 6. Подавайте шарики горячими, пока сыр внутри еще тягучий.

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