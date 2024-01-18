Поможет апельсин: как проверить чувства своей второй половинки

Пользователи сети уверены, что чуткость мужчины в таком маленьком деле может многое рассказать о том, как он к относится к своему любимому человеку. Часто девушки даже уходят от избранника, если он отказался это сделать.

В сети вирусится теория на проверку своего любимого человека. Тренд получил название "Orange peel theory" ("Теория апельсиновой кожуры"). Об этом рассказывает блогер YEOLO.

Люди придумали своеобразный тест на проверку отношений. Основная задача теории — проверить, насколько ваша вторая половинка вас ценит.

Чтобы выяснить, стоит лишь попросить его (ее) почистить вам апельсин. Казалось бы, это простое действие, от которого человек точно не откажется. Впрочем, часто парни на видео в сети не соглашаются пачкать свои руки, на что их девушки обижаются и даже уходят от возлюбленных.

Теория говорит, что если он или она без раздумий согласится почистить апельсин, с таким человеком можно чувствовать себя спокойно. Он или она вас ценит и любит. Однако, если он или она этого не делает, есть большая вероятность того, что ваши отношения не будут долговечными.

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Эта теория начала вируситься еще осенью 2023 года, а сейчас получила продолжение.

Пользователи сети уверены, что чуткость мужчины даже в таком маленьком деле может многое рассказать о том, как он к относится к своему любимому человеку.

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