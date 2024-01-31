Соленый пирог с ветчиной, помидорами и моцареллой: незабываемый вкус и аромат
Сочетание ароматной ветчины, свежих помидоров, соленых оливок и нежной моцареллы создает неповторимый вкус, который наверняка понравится всем гостям.
Соленый пирог сочетает в себе классические вкусы итальянской кухни. Ветчина, помидоры, оливки и моцарелла на основе песочного теста создают незабываемое блюдо, которое идеально подходит для праздничного стола или уютного семейного ужина, сообщает Foodly.
Ингредиенты
Для песочного теста:
- мука — 250 г;
- сливочное масло (холодное) — 150 г;
- яйцо — 1 штука;
- соль — 1/2 чайной ложки;
- холодная вода — 2-3 столовые ложки.
Для начинки:
- ветчина — 200 г;
- свежие помидоры — 2 штуки;
- оливки (без косточек) — 50 г;
- сыр моцарелла — 200 г;
- яйцо для смазывания — 1 штука;
- сыр пармезан — 50 г (для посыпки);
- итальянские травы (орегано, базилик) — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
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Приготовление
Шаг 1. Подготовка теста: смешайте муку с солью, добавьте нарезанное на кусочки холодное сливочное масло. Перетирайте ингредиенты руками до образования крошки. Добавьте яйцо и холодную воду, замесите тесто. Оставьте в холодильнике на 30 минут.
Шаг 2. Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте тесто и выложите в форму для пирога, формируя бортики.
Шаг 3. Подготовка начинки: нарежьте ветчину на тонкие ломтики или кубики. Помидоры нарежьте кружочками, моцареллу — тонкими пластинами. Оливки нарежьте кольцами.
Шаг 4. Выложите на тесто слоями ветчину, помидоры, оливки и моцареллу. Посыпьте каждый слой солью, перцем и итальянскими травами.
Шаг 5. Взбейте яйцо и смажьте им поверхность пирога. Сверху посыпьте тертым сыром пармезан.
Шаг 6. Выпекайте в духовке около 30-35 минут, пока тесто не приобретет золотистый цвет.
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