Соленый пирог с ветчиной, помидорами и моцареллой: незабываемый вкус и аромат

Сочетание ароматной ветчины, свежих помидоров, соленых оливок и нежной моцареллы создает неповторимый вкус, который наверняка понравится всем гостям.

Соленый пирог сочетает в себе классические вкусы итальянской кухни. Ветчина, помидоры, оливки и моцарелла на основе песочного теста создают незабываемое блюдо, которое идеально подходит для праздничного стола или уютного семейного ужина, сообщает Foodly.

Ингредиенты

Для песочного теста:

мука — 250 г;

сливочное масло (холодное) — 150 г;

яйцо — 1 штука;

соль — 1/2 чайной ложки;

холодная вода — 2-3 столовые ложки.

Для начинки:

ветчина — 200 г;

свежие помидоры — 2 штуки;

оливки (без косточек) — 50 г;

сыр моцарелла — 200 г;

яйцо для смазывания — 1 штука;

сыр пармезан — 50 г (для посыпки);

итальянские травы (орегано, базилик) — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

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Приготовление

Шаг 1. Подготовка теста: смешайте муку с солью, добавьте нарезанное на кусочки холодное сливочное масло. Перетирайте ингредиенты руками до образования крошки. Добавьте яйцо и холодную воду, замесите тесто. Оставьте в холодильнике на 30 минут.

Шаг 2. Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте тесто и выложите в форму для пирога, формируя бортики.

Шаг 3. Подготовка начинки: нарежьте ветчину на тонкие ломтики или кубики. Помидоры нарежьте кружочками, моцареллу — тонкими пластинами. Оливки нарежьте кольцами.

Шаг 4. Выложите на тесто слоями ветчину, помидоры, оливки и моцареллу. Посыпьте каждый слой солью, перцем и итальянскими травами.

Шаг 5. Взбейте яйцо и смажьте им поверхность пирога. Сверху посыпьте тертым сыром пармезан.

Шаг 6. Выпекайте в духовке около 30-35 минут, пока тесто не приобретет золотистый цвет.

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