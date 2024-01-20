Брутальное блюдо для настоящих мужчин: рецепт классического французского эскалопа

Эскалоп – это сытно, вкусно и очень быстро. Его можно приготовить на обычный обед или ужин, или сделать красивую ресторанную подачу для праздничного стола и даже романтического ужина.

Эскалоп — это настоящее брутальное мужское блюдо: ничего лишнего, простой и насыщенный вкус мяса, оттененный специями. Все, что вам понадобится — это хороший кусок битка или вырезки, любимые специи и совсем немного сливочного масла. Изначально эскалоп готовили только из телятины, но в наше время более популярен вариант из свинины. Рецептом этого классического блюда французской кухни поделился сайт Papi Gutto.

Готовится эскалоп настолько просто, что с этим справится даже начинающий кулинар. В любом случае, – это будет очень вкусно.

Несколько советов по приготовлению эскалопа

Важно использовать только свежее мясо для лучшего вкуса и нежной текстуры, и обязательно отбивать его до толщины в 1 см.

Перед приготовлением мясо можно замариновать хотя бы на 15 минут, чтобы оно было еще сочнее и мягче. Попробуйте один из трех вариантов маринада, количество ингредиентов подбирайте по своему вкусу:

Соевый соус, зира и куркума. Горчица, лимонный сок, черный молотый перец, хмели-сунели. Бальзамический уксус, соевый соус, мускатный орех, кориандр и молотая сладкая паприка.

Для жарки мяса лучше всего подойдет чугунная сковорода или посуда с антипригарным покрытием, чтобы можно было сливочным маслом лишь смазать сковороду.

Не путайте эскалоп с отбивной – это два разных блюда. Эскалоп жарится без панировки и обязательно на сливочном масле.

Подавайте эскалоп с легким гарниром. Лучшим решением будем овощной салат. Блюдо можно также подать с густым соусом: сливочным, грибным или сырным – это будет очень вкусно.

Но если вы поклонник традиционного сочетания мяса с кашей или картофелем, то никто не запретит вам подать к эскалопу хрустящий жареный рис, пюре или картофель по-деревенски.

Ингредиенты:

растительное масло – 20 мл;

свинина – 500 г;

соль, специи – по вкусу.

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Приготовление

Шаг 1

Подготовьте ингредиенты и сковороду. Мясо лучше взять не замороженное, вырезку или биток. Нарежьте мясо на стейки более-менее правильной формы толщиной 1,5-3 см.

Шаг 2

Промойте мясо и обсушите его бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю воду. Отбейте стейки гладкой стороной кухонного молотка, толщина подготовленных эскалопов должна быть 1-2 см – не меньше. Помните, что вы готовите не отбивную!

Шаг 3

Замаринуйте мясо или просто натрите его солью и специями.

Шаг 4

На среднем огне разогрейте сковороду без масла. Возьмите кусочек масла и смажьте сковороду в том месте, где вы положите эскалоп и сразу кладите мясо. Поступите так со всеми кусками. Обжарьте мясо со всех сторон до золотистой корочки. В зависимости от силы нагрева и толщины сковороды на это уйдет от 5 до 15 минут.

Если вы любите хорошо прожаренное мясо — сделайте огонь поменьше и готовьте под крышкой. Если же вам больше по душе средняя прожарка, огонь можно немного увеличить. а крышкой не накрывать.

Шаг 5

Выложите эскалоп на большую плоскую тарелку. Добавьте гарнир и соус. Украсьте зеленью и подавайте горячим.

Теперь можно наслаждаться вкусным блюдом, приготовленным в лучших традициях французской кухни!

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